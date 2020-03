Gleich in sechs hessischen Gemeinden wird am Sonntag ein neuer Rathaus-Chef gewählt. Bei Stimmabgabe und Auszählung gibt es spezielle Hygiene-Vorsichtsmaßnahmen.

Trotz Corona-Krise, bundesweiten Schulschließungen und der dringenden Empfehlung, auf soziale Kontakte zu verzichten, rufen am Sonntag gleich sechs hessische Kommunen zur Wahl auf. In Breitenbahn am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg), Edermünde (Schwalm-Eder), Groß-Rohrheim (Bergstraße) und Niddatal (Wetterau) stehen Bürgermeisterwahlen an, in Schwalbach am Taunus und Langen (Offenbach) geht es bereits in die Stichwahl.

Um die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten, wurden in allen Wahllokalen spezielle Hygiene-Maßnahmen getroffen, wie die Wahlleiter versicherten. So sollen die Türen durchgehend geöffnet sein, der Abstand zwischen Wahlhelfern und Wählern wurde vergrößert, die Kugelschreiber werden öfter ausgetauscht, bei der Auszählung werden Handschuhe getragen. Vielerorts wurden die Briefwahl-Fristen verlängert.

Stichwahlen in Langen und Schwalbach

Besonders spannend wird es dabei wohl in Langen. Dort müssen die rund 27.660 Wahlberechtigten zwischen dem unabhängigen Kandidaten Jan Werner und Stefan Löbig (Grüne) entscheiden. Die beiden hatten sich Anfang März gegen vier weitere Kandidaten durchgesetzt. Der 70 Jahre alte Amtsinhaber von der SPD, Frieder Gebhardt, war nach zwei Amtsperioden nicht mehr angetreten.

In Schwalbach am Taunus bewerben sich derweil der Betriebswirt Alexander Immisch (SPD) und der Polizeibeamte Dennis Seeger (CDU) um die Nachfolge von Christiane Augsburger. Die SPD-Politikerin hatte nach insgesamt zwölf Jahren im Amt ihren Rückzug verkündet.

Die weiteren Kandidaten im Überblick

In Breitenbach gibt es am Sonntag nur einen Kandidaten: Volker Jaritz (unabhängig) ist Bürgermeister und würde es gerne bleiben. In Edermünde fordert Ordnungsamtsleiter Stephan Wassmuth (unabhängig) Amtsinhaber Thomas Petrich (unabhängig) heraus.

Ähnlich ist die Lage in Groß-Rohrheim, wo Rainer Bersch (unabhängig) seinen Bürgermeisterposten gegen den SPD-Kandidaten Sascha Holdefehr verteidigen will. In Niddatal tritt Amtsinhaber Bernhard Hertel (SPD) gegen Michael Hahn (CDU) und den parteilosen Ralf Binsack an.

Sendung: hr-iNFO, 15.03.2020, 12 Uhr