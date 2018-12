Vom Flughafen Frankfurt aus sind abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hatte zum Protest aufgerufen. Die Maschine landete am Mittwoch in Kabul.

Mehrere Initiativen haben am Dienstagabend am Frankfurter Flughafen gegen eine Sammelabschiebung nach Afghanistan demonstriert. Während es offiziell zunächst keine Bestätigung für einen Abschiebeflug am Frankfurter Flughafen gab, beobachteten zwei Fotografen des hr und der Nachrichtenagentur dpa die Ankunft mehrerer junger Männer auf dem Vorfeld in Begleitung von Bundespolizisten, einige mit Hand- und Fußfesseln.

Wie später bekannt wurde, sollen insgesamt 14 Afghanen an Bord gewesen sein. Das bestätigten am Mittwochmorgen auch Behördenvertreter am Flughafen der afghanischen Hauptstadt, denen zufolge die Maschine gegen 7 Uhr Ortszeit landete.

Pro Asyl kritisiert das Vorgehen

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte den Abschiebeflug. "Es ist unverantwortlich nach Afghanistan abzuschieben, da das Land immer mehr zerfällt", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Die Betroffenen würden in eine Sicherheitssituation hinein gebracht, die sich kontinuierlich verschlechtere.

Nach Behördenangaben sollten vor allem Straftäter mit den Flügen nach Afghanistan abgeschoben werden. "Dabei ist nicht mal klar, wer als Straftäter gilt", kritisierte Burkhardt. Die Innenministerkonferenz habe sich nicht auf gemeinsame Kriterien einigen können. Somit sei unklar, ob mehrere Kleindelikte für eine Abschiebung schon ausreichten.

Appell an künftige Landesregierung

Von der künftigen hessischen Landesregierung, insbesondere von den Grünen, forderte der Pro-Asyl-Chef eine klare Regelung. "Die Regierung muss klipp und klar festhalten, dass Abschiebungen in Kriegsgebiete nicht stattfinden dürfen", sagte Burkhardt.

Der hessische Flüchtlingsrat hatte für den Abend zu einer Demonstration am Terminal 1 des Flughafens unter dem Motto "Stoppt die Abschiebung nach Afghanistan" aufgerufen.

Janine Wissler @Janine_Wissler Demonstration am Frankfurter Flughafen gegen die heutige Sammelabschiebung nach Afghanistan. Afghanistan ist nicht sicher, die Abschiebungen müssen gestoppt werden! [zum Tweet mit Bild]

Auch die Linksfraktion im Landtag kritisierte den Abschiebeflug. Fraktionschefin Janine Wissler forderte das Land auf, sich nicht an Sammelabschiebungen zu beteiligen. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert. "Abschiebungen sind unter diesen Umständen absolut verantwortungslos", erklärte Wissler. Den Unionsparteien warf sie vor, auf eine "inhumane Asyl- und Flüchtlingspolitik" zu setzen.

19. Sammelabschiebung nach Afghanistan

Ob mit Flug auch Menschen aus Hessen abgeschoben werden, wollte das hessische Innenministerium nicht beantworten. Man äußere sich im Vorfeld von möglicherweise geplanten Abschiebeflügen grundsätzlich nicht, hatte es auf Nachfrage aus Wiesbaden geheißen - zumal die Organisation dem Bund obliege. Seit Dezember wurden bisher 425 Männer in 18 Sammelabschiebungen nach Afghanistan zurückgebracht.

Bundes-Grüne äußern "großen Zweifel"

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan ausweitet. Die Regierung kontrolliert nach Militärangaben nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes, weitere rund 30 Prozent sind umkämpft. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass es dort sichere Gebiete gibt und Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland, etwa abgelehnte Asylbewerber, dorthin zurückgeschickt werden können.

Die Grünen im Bundestag fordern dagegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Das schwarz-grün regierte Hessen beteiligt sich aber nach wie vor an Sammelabschiebungen in das Land. Im August, als zwei verurteilte afghanische Straftäter aus Hessen abgeschoben wurden, hatten die Grünen dazu erklärt: "Als Land müssen wir Entscheidungen der Bundesbehörden, in diesem Falle des BAMF, umsetzen." Man habe allerdings "große Zweifel an der Einschätzung der Bundesregierung, dass Afghanistan sicher sei".

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.12.2018, 19:30 Uhr