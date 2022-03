Der Krieg in der Ukraine treibt auch in Hessen viele Menschen um. Manche fragen sich, wie gut wir bei uns auf einen Katastrophen- oder Kriegsfall vorbereitet sind. Fragen und Antworten.

Der Krieg in der Ukraine erschüttert viele Menschen in Hessen. 76 Prozent haben laut hr-Hessentrend große oder sehr große Sorge, dass sich der Krieg ausweiten könne. Die Wahrscheinlichkeit ist nach Ansicht von Experten gering. Aber dennoch: Wie steht es um den Bevölkerungsschutz bei uns?

Ukraine-Krieg: Wie reagieren Hessens Behörden auf die veränderte Sicherheitslage?

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beobachten Hessens Sicherheitsbehörden intensiv mögliche Auswirkungen auf die Sicherheitslage.



Die Polizei steht mit ukrainischen und russischen Einrichtungen aber auch mit dem US-Generalkonsulat im ständigen Austausch. Von allen Polizeipräsidien wird die Gefährdungslage täglich in Absprache mit dem Landeskriminalamt geprüft. Somit können Schutzmaßnahmen ständig lageabhängig angepasst werden, wie das hessische Innenministerium mitteilte.

Was denkt die Landesregierung über eine mögliche Ausbreitung des Krieges?

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung " zur Gefahr einer Ausbreitung des Krieges: "Die größte Unsicherheit ist die mangelnde Rationalität des Despoten Putin." Niemand könne in den Kopf des Diktators schauen.



Nach rationalen Erwägungen könne es keine Ausweitung des Krieges geben, doch letztlich könne man die Entwicklung nicht vorhersagen.

Wie ist der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz in Bund und Ländern organisiert?

Während die Bundesländer in Deutschland für die Warnung bei Katastrophen und allgemeinen Gefahrenlagen zuständig sind, obliegt die Warnung vor den besonderen Gefahren eines Kriegs- und Verteidigungsfalls dem Bund. Das ist organisatorisch Sache des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das Bundesamt ist die Oberbehörde und soll den Bundesländern helfen und sie rechtzeitig mit den nötigen Informationen versorgen.



Das Bundesamt ist derzeit im Umbruch. Die Anforderungen an die Behörde sind riesig, wie auch die Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Vorjahr bewiesen haben.

Wie sind Hessen und Deutschland auf den Ernstfall und Kriegsfolgen hierzulande vorbereitet?

Das Bundesinnenministerium hat die Grundzüge der zivilen Verteidigung in einem 70-seitigen Konzept für die Öffentlichkeit skizziert.



Wie die Pläne genau aussehen, wissen meist nur Katastrophenschutz, Sicherheitsbehörden und Rettungskräfte. Brisante Detail-Papiere und Militär-Informationen sind geheim.

Rein theoretisch: Sind im Falle von Luftschlägen Hoch- und Tiefbunker noch nutzbar?

Dass Deutschland vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine einem Luftangriff ausgesetzt sein wird, ist unwahrscheinlich, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beurteilt. Öffentliche Schutzräume wie etwa Luftschutzbunker gibt es laut BBK nicht mehr.



Im Jahr 2007 beschlossen Bund und Länder, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten. Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges mit großflächigen Bombardierungen und dem Einsatz chemischer und nuklearer Waffen nicht mehr zeitgemäß, wie das BBK begründet.



Seit September 2021 ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit der Bewirtschaftung öffentlicher Schutzräume und deren Entwidmung aus der Zivilschutzbindung beauftragt. Die Entwidmung ist bereits weit vorangeschritten, wie das BBK berichtet. Die ursprünglich bundesweit 2.000 öffentlichen Anlagen standen überwiegend in Privateigentum sowie im Eigentum von Kommunen. Sie wurden zuletzt zum Beispiel als Proberäume für Musiker genutzt.

Wie ist die Bunker-Lage in Hessen?

In Hessen sind laut der BImA bisher von ursprünglich 77 öffentlichen Schutzräumen, die der Zivilschutzbindung unterlagen, 62 Anlagen entwidmet worden. Damit unterliegen noch 15 öffentliche Schutzräume einer entsprechenden Bindung, da hier das Entwidmungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.



Allerdings sind auch diese Anlagen nicht nutzbar, weil kein Wert mehr auf ihre Einsatzbereitschaft gelegt worden war. Doch einsatzbereite Bunker hin oder her - nach Experten-Einschätzungen würden die alten Bunker der Sprengkraft moderner Bomben ohnehin nicht mehr standhalten.



Fragen zum Verhalten und Schutzmöglichkeiten gibt das BBK hier , dazu gibt es auch einen Ratgeber und Tipps, wie man mit Kindern über das Thema Krieg spricht .

Wie würden Menschen in Hessen im Ernstfall alarmiert?

Neben Apps auf Handys gibt es auch noch seit Jahrzehnten Sirenen. In Hessen sind es etwa 4.500. Rund zwei Drittel der Städte und Gemeinden halten Sirenen in Betrieb. Sie können von den zentralen Leitstellen der Landkreise oder kreisfreien Städte alarmiert werden.



Das Land unterstützt ein laufendes Modernisierungsprogramm. Das scheint auch nötig, denn bei einem fehlgeschlagenen bundesweiten Probealarm-Warntag zeigte sich im September 2020, dass technisch nicht alles wie gewünscht funktioniert.



In Hessen ist die Warnung der Bevölkerung eine kommunale Aufgabe. Städte und Gemeinden entscheiden, ob Sirenen eingesetzt werden oder nicht.



Hessen setzt auch auf WarnApps, insbesondere hessenWARN, damit gleichzeitig gezielte Handlungsinformationen an gefährdete Personen weitergegeben werden. hessenWARN hat rund 300.000 Abonnenten. Weil das hessische System mit KATWARN im Verbund arbeitet, können mit Warnungen mehr als 785.000 Menschen in Hessen erreicht werden, das sind etwa 12,5 Prozent der hessischen Bevölkerung.



Die Bundesnetzagentur hat den Weg für die Einführung eines Katastrophenschutz-Alarmsystems via Mobilfunk (SMS) bereits frei gemacht.

Was unternimmt Hessen aktuell mit Blick auf Flüchtlinge und Verletzte aus der Ukraine?

Nach Angaben des Sozialministeriums ist Hessen auf die medizinische Versorgung von Kriegsopfern aus Osteuropa vorbereitet. Doch dazu müssen sie erst einmal transportfähig sein. Wegen der Kämpfe in der Ukraine kann Hessen Patienten erst außerhalb des Kriegsgebiets übernehmen. Die Logistik bis zu einem Übergabepunkt in Hessen liegt in der Verantwortung des Bundes.



Krankenhäuser in Hessen rechnen damit, bald Kriegsverletzte aufzunehmen. Das hessische Gesundheitsministerium hat eine Liste von zehn Kliniken erstellt, die die speziellen medizinischen Anforderungen dafür erfüllen. Mehr Infos gibt es hier.



In vier Landkreisen sollen kurzfristig große Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine entstehen. Das Innenministerium hat die Kreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus beauftragt, bis Samstag jeweils eine Notunterkunft für bis zu 1.000 Kriegsflüchtlinge bereitzustellen. Die Stadt Frankfurt soll zudem schnellstmöglich ihr Erstversorgungszentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs auf bis zu 2.000 Plätze ausbauen.

Wie wird die Gefahr von Cyberattacken eingeschätzt?

Konkrete Hinweise auf Cyberangriffe liegen derzeit nicht vor, wie das hessische Innenministerium mitteilte. Die Schutzmaßnahmen vor möglichen Attacken wurden aber hochgefahren. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Finanzplatz und Verkehrs- und Internetknotenpunkt Frankfurt.



Betreiber kritischer Infrastrukturen in Hessen werden für die erhöhte Gefährdungslage sensibilisiert und erhalten nach Bedarf Handlungsempfehlungen für die IT-Sicherheit.

Gibt es Hamsterkäufe von Bürgern für den Ernstfall?

In Baumärkten werden Stromaggregate, Elektroheizgeräte, Benzinkanister, Isomatten und Schlafsäcke derzeit häufiger verkauft, wie Marktleiter berichteten. Drogerien bestätigten auf Anfrage, dass vermehrt Hygieneartikel gefragt seien.



Auch in Lebensmittelläden gibt es Auffälligkeiten wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie: Haltbare Lebensmittel wie etwa Nudeln und Mehl landen häufiger im Einkaufswagen als sonst. Es besteht aber kein Anlass nervös zu werden und Lebensmittel zu horten. Ein Rewe-Sprecher sagte dem hr: "Die für uns relevanten Lieferketten sind stabil, die Warenversorgung der Märkte ist gesichert, unsere Lager sind gut gefüllt." Gerade die Corona-Pandemie habe alle Glieder der Wertschöpfungskette flexibler werden lassen, um auch kurzfristige starke Nachfragespitzen schnell auszugleichen.



Nichstdestotrotz empfehlen Fachleute im Fall von Krisen einen Vorrat an Essen und Trinken für zehn Tage anzulegen.

Wie sind Hessens Apotheken ausgestattet?

"Keiner muss Hamsterkäufe machen", sagt Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen. Alle Apotheken sind der Betriebsordnung nach verpflichtet, ausreichende Vorräte an Arzneimitteln zu lagern. "Und die Lieferketten funktionieren", sagt Funke.



Zwar gebe es in einigen Bereichen Engpässe, diese hätten aber weder mit Corona noch mit dem Ukraine-Krieg zu tun - sondern mit Produktionsproblemen der Hersteller.

Verfügt Hessen im Falle eines atomaren Erstschlags über genügend Jodtabletten - und helfen diese?

"Die Verunsicherung diesbezüglich ist in der Bevölkerung groß", sagt Ursulua Funke auf hr-Anfrage. Es gebe vermehrt Nachfragen von besorgten Menschen in den Apotheken.



"Aber es macht keinen Sinn, sich eigenverantwortlich mit Jod zu versorgen". Zum einen, weil die Dosierung in den normalen Jodtabletten zu gering sei, zum anderen weil man die Einnahme zur richtigen Zeit planen müsse. Nimmt man die Jodtabletten zu früh, verpufft ihr Effekt, nämlich zu verhindern, dass sich radioaktives Jod in den Schilddrüsen einlagert. Nimmt man sie zu spät, entsteht dieser Effekt erst gar nicht.



"Dafür gibt es Experten, die sagen, wann und in welcher Dosierung Jodtabletten einzunehmen sind", sagt Funke. Trete der Ernstfall ein, hätten alle Bundesländer ausreichend hochdosierte Jodtabletten eingelagert, die sie dann zur Verfügung stellen.

Fazit: Sind Hessen und Deutschland ausreichend auf Krieg und Katastrophen vorbereitet?

Hessen hat in den vergangenen Jahren mehr als 70 Millionen in die Ausstattung, Ausbildung und technische Modernisierung des Katastrophenschutzes im Land investiert. Mit dem Geld wurde die Zahl der Landesfahrzeuge im Katastrophenschutz seit dem Jahr 2008 von 278 auf rund 600 mehr als verdoppelt.



Der Vize-Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Patrick Keller, fordert eine Sicherheitspolitik aus einem Guss: "Flutkatastrophen, Pandemie und Krieg in Europa zeigen uns, dass unsere Gesellschaft ihre Abwehrkraft und Widerstandsfähigkeit verbessern muss. Das ist eine Aufgabe für alle Sicherheitsakteure, von Polizei und Gesundheitswesen bis zu Technischem Hilfswerk, BBK und Bundeswehr."