Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj unterwegs in Hessen

Kurzmeldung Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj unterwegs in Hessen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag überraschend zu Besuch in Hessen gewesen.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Nachmittag, dass Selenskyj am Donnerstag Termine im Rhein-Main-Gebiet wahrnehme. Ein Zwischenstopp dabei sei die Clay Kaserne in Wiesbaden gewesen. Dort haben die USA eine Militärzentrale eingerichtet, die für Waffenlieferungen und Militärausbildung für die Ukraine zuständig ist.

Hintergründe zu dem Anlass des Aufenthalts von Selenskyj in Deutschland und den konkreten Terminen nannten die Behörden zunächst nicht. Auf X, ehemals Twitter, hatte die Polizei wegen des Selenskyj-Besuchs kurzzeitige Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Frankfurt und Wiesbaden angekündigt.