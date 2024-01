Boddenberg nicht mehr Minister in Rheins neuer Regierung

Umbruch in der Hessen-CDU geht weiter

Der Umbruch in der Hessen-CDU unter Ministerpräsident Boris Rhein geht weiter. Michael Boddenberg wird der neuen schwarz-roten Koalition nicht mehr als Finanzminister angehören.

Am 18. Januar wird im Landtag der künftige Ministerpräsident gewählt, der dann seine Minister ernennt. Die Wiederwahl von Regierungschef Boris Rhein ist gewiss. Aber noch haben CDU und SPD nicht verraten, wer in der neuen schwarz-roten Koalition seinem Kabinett angehören wird.

Ein Woche vor dem Beginn der neuen Regierungszeit wird aber klar, wie deutlich die Neuaufstellung bei der Union ausfallen wird. Nun steht nach hr-Informationen fest: Mit Noch-Finanzminister Michael Boddenberg wird ein weiteres bisheriges CDU-Kabinettsmitglied nicht mehr der neuen Landesregierung angehören.

Eine offizielle Bestätigung für die Personalie gab es zunächst nicht.

Corona-Folgen als Herausforderung

Der 64-Jährige aus Frankfurt ist seit der Landtagswahl am 8. Oktober wie alle Mitglieder der aktuellen schwarz-grünen Landesregierung geschäftsführend im Amt. Den wichtigen Posten als Finanzminister übernahm er im Jahr 2020, nachdem sich sein Amtsvorgänger Thomas Schäfer zu Beginn der Corona-Pandemie das Leben genommen hatte.

Die Bekämpfung der Folgen der Pandemie und die Bereitstellung von Hilfen war die große Herausforderung seiner Amtszeit. Die Schuldenbremse, für die Boddenberg stets eintrat, wurde wegen der Notlage außer Kraft gesetzt.

Ein kreditfinanziertes Corona-Sondervermögen in Höhe von bis zu 12 Milliarden Euro stoppte aber der Hessische Staatsgerichtshof als verfassungswidrig, weil es gegen Haushaltsrechte des Parlaments verstieß. Boddenberg hielt sich später zugute, dass Hessen am Ende nur in einem der drei Corona-Jahre zusätzlich Schulden machte.

Eine ganze Reihe

Überraschend kommt das Ausscheiden aus der künftigen Landesregierung nicht. Dafür sprach neben Boddenbergs Alter, dass sein Verhältnis zu Rhein lange nicht so eng ist, wie es zu Vorgänger Volker Bouffier war. Boddenberg ist auch nicht der erste in einer ganzen Reihe von Unions-Ministern, für die nun Schluss ist, nachdem Rhein sie im Mai 2021 bei seinem Amtsantritt aus dem Kabinett Bouffiers übernahm.

Kurz vor Weihnachten kündigte der 63 Jahre alte Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer an, im Kabinett Platz für Jüngere machen zu wollen.

Schon vor der Landtagswahl hatten Innenminister Peter Beuth und Europaministerin Lucia Puttrich entschieden, ganz aus der Landespolitik aussteigen zu wollen. Sie kandidierten nicht mehr für den Landtag.

Direktmandat für neuen Landtag

Wie Wintermeyer hat auch Boddenberg im künftigen Landtag weiterhin Sitz und Stimme – direkt gewählt in seinem Frankfurter Wahlkreis. Der Finanzminister, gelernter Metzger mit Meisterbrief, gehört dem Parlament seit 1999 an.

Minister war Boddenberg schon einmal: Von 2009 bis 2014 war er für Bundesangelegenheiten zuständig und Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Danach führte er bis zur Ernennung zum Finanzminister sechs Jahre lang die CDU-Landtagsfraktion. Ein Jahrzehnt lang, von 1999 bis 2009, managte er als Generalsekretär die Arbeit des CDU-Landesverbands.

CDU mit Rhein erstarkt

Aus der Landtagswahl am 8. Oktober war die CDU als deutliche Siegerin mit starken Zugewinnen hervorgegangen. Sie landete bei 34,6 Prozent und wurde damit mehr als doppelt so stark wie die Grünen als ihr alter und die SPD als ihr neuer Juniorpartner.

Die SPD wurde nach starken Verlusten hinter der AfD (18,4 Prozent) mit 15,1 Prozent drittstärkste Kraft. Dahinter kamen auf Platz vier die Grünen mit 14,8 Prozent. Sie regieren derzeit noch mit der Union in einer Koalition, die Anfang 2014 begann und in einer Woche auch offiziell endet.

