Der Zoo Frankfurt soll umfassend modernisiert werden.

Veröffentlicht am 04.09.24 um 18:31 Uhr

Die Stadt plant nach eigenen Angaben "einen Umbau weiter Teile des Zoogeländes", wie sie am Mittwoch mitteilte. Die zuständige Dezernentin Ina Hartwig (SPD) will zusammen mit Zoodirektorin Christina Geiger den "Masterplan Zoo" am Donnerstag vorstellen.