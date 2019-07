Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU) hat laut einer Umfrage an Beliebtheit in der Bevölkerung hinzugewonnen.

Bouffier gehört zu den drei größten Gewinnern des RTL/n-tv-Trendbarometers. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Forsa-Umfrage hervor. 54 Prozent der Bürger sind demnach mit seiner Arbeit zufrieden, das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Er liegt damit auf dem 6. Platz der Beliebtheitsskala. Am besten schnitt bei der Befragung Ministerpräsident Kretschmar (Grüne) in Baden-Württemberg ab.