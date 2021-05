Nicht ganz freiwillig hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch seine Kandidatur für das Amt des Kreistagsvorsitzenden im Rheingau-Taunus zurückgezogen. SPD und Grüne hatten angekündigt, ihn nicht wählen zu wollen - auch wegen seiner Geburtstagsparty ohne Masken und Abstand.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch hat seine Kandidatur für den Kreistagsvorsitz im Rheingau-Taunus-Kreis zurückgezogen. Das bestätigte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim Reimann dem hr am Dienstag. Zuvor hatte der Wiesbadener Kurier darüber berichtet.

Laut Mitteilung der CDU-Kreistagsfraktion vom Dienstag schrieb Willsch in einem Schreiben an die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion, er wolle mit seinem Rückzug "prüfen", ob SPD und Grüne zu ihrer Aussage stehen, dass der CDU das Vorschlagsrecht für den Kreistagsvorsitz zustehe. "Daher möchte ich auf eine Kandidatur verzichten und schlage stattdessen unseren Fraktionsvorsitzenden André Stolz als Bewerber für den Kreistagsvorsitz vor", so Willsch.

Der Hohensteiner Willsch ist seit 2016 Vorsitzender des Kreistags und wollte nach der Kommunalwahl erneut für das Amt kandidieren. Die CDU ist mit 20 Sitzen zwar die stärkste Fraktion im Kreistag, doch SPD und Grüne kommen zusammen auf 25 Sitze. SPD und Grüne hatten aber angekündigt, Willsch wegen - aus ihrer Sicht - diverser Verfehlungen nicht mitwählen zu wollen. Die entscheidenden Stimmen für Willschs Wahl wären dann möglicherweise von der AfD gekommen, die mit fünf Vertretern im Kreistag sitzt.

Fragwürdige Erklärung zu Corona-Feier

Willsch war unter anderem mit seiner Feier zu seinem 60. Geburtstag im Lockdown in die Kritik geraten. Mit mindestens zwölf Gästen feierte er Ende März ohne Maske und Abstand. Ein Video von der Feier war dem hr anschließend zugespielt worden. Willsch räumte die Feier ein, seine Erklärung warf aber Fragen auf. Im Verlauf des Abends sei "unangekündigt eine befreundete Familie zur Runde" hinzugestoßen, um ihm zu gratulieren, so Willsch. Dies sei in Hessen nicht verboten.

Tatsächlich gab es in Hessen zu diesem Zeitpunkt nur eine dringende Empfehlung für den privaten Bereich. Jedoch waren auf dem Video von der Feier unter anderem der ehemalige Landesvorsitzende der Werteunion, Sebastian Reischmann, zu sehen sowie zwei Mitglieder der Jungen Union und eine Mitarbeiterin von Willsch. Es feierten also Menschen verschiedenster Haushalte zusammen.

Kritik an Nähe zu AfD

SPD und Grüne bemängelten außerdem Willschs unklare Verwicklungen in umstrittene Anzeigengeschäfte mit Taiwan und und sein aus ihrer Sicht unkritisches Verhalten gegenüber der AfD im Kreistag. Willsch hatte im Jahr 2016 einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit unterzeichnet, der ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik anprangerte. Dafür hatte er auch Gegenwind aus dem eigenen Kreisverband bekommen. Zudem brüstete sich Willsch in einem Interview mit dem Magazin Focus damit, dass er Merkels Positionen in vielen Punkten ablehne. Dazu zählte er auch ihr Nein zu einer Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD).

Die CDU-Fraktion im Kreistag bezeichnete die Vorwürfe der Opposition als "Erpressung". Willsch habe im Landkreis die meisten Wählerstimmen bekommen. Als stärkste Kraft nach der Wahl im März stellt die Partei aber mit André Stolz nun einen neuen Kandidaten für den Kreisvorsitz auf. Stolz gehört seit rund 20 Jahren dem Kreistag an und ist seit zwölf Jahren Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion Rheingau-Taunus. Der Fraktionsvorstand votierte nach Willschs nicht ganz freiwilligem Rückzieher einstimmig für diesen Vorschlag.

