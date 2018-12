Ein eigenes Hauptstadtbüro wollte sich Frankfurt in Berlin leisten. Dafür gab es viel Spott und Kritik. Jetzt hat der Hauptstadt-Beauftragte überraschend gekündigt. Das Projekt ist damit wohl am Ende.

Braucht eine Stadt wie Frankfurt eine Vertretung in Berlin? Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) meinte ja und richtete nach seiner Wiederwahl im Frühjahr die Stelle eines Hauptstadt-Beauftragten ein, die er mit seinem früheren Büroleiter Martin Wimmer besetzte.

Feldmann zeigt Verständnis für Kündigung

Der hat jetzt seine Kündigung eingereicht und wird die Stadt Frankfurt als Mitarbeiter zum 31. März 2019 verlassen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Dass sein Posten als städtischer Vertreter in Berlin höchst umstritten war, scheint der Grund für die Kündigung zu sein, wie eine Äußerung Feldmanns vermuten lässt. Er könne verstehen, dass sich Wimmer nach den andauernden Diskussionen über das Hauptstadtbüro nun neu orientiere, wird Feldmann in der Mitteilung zitiert.

Allen voran der Steuerzahlerbund hatte das Hauptstadtbüro heftig kritisiert. "Wir sehen da keine Notwendigkeit und wissen nicht, warum Frankfurt das will", hatte Joachim Papendick, Landesvorsitzender des Steuerzahlerbunds, im Frühjahr gesagt. Der Verband nannte die Vertretung "absurd" und schätzte die jährlichen Gesamtkosten auf 100.000 Euro.

Stadt bezifferte Kosten auf 7.000 Euro pro Jahr

Die Stadt machte eine andere Rechnung auf und ging von 7.000 Euro Kosten pro Jahr für eine Postadresse am Potsdamer Platz aus. Es werde ja keine zusätzliche Stelle geschaffen. Innerhalb der Koalition im Römer aus CDU, SPD und Grünen sorgte die einzige Depandance einer deutschen Großstadt in Berlin dennoch für Streit.

Spott gab es auch aus der Landesregierung. Den Briefkasten könne Feldmann billiger haben, sagte Hessens Ministerin für Bundesangelegenheiten, Lucia Puttrich (CDU). "Die Landesvertretung liegt nur drei Minuten entfernt." Den Kaffee gebe es beim Postabholen gratis dazu.

Irritierende Suche nach Luxuswohnung

Für Irritationen hatte auch ein Wohnungsgesuch Wimmers gesorgt. Per Facebook-Post formulierte der Hauptstadtbeauftragte seine Anforderungen an eine Bleibe für ihn und seine Frau in Berlin so: ab 100 Quadratmeter, bis 2.500 Euro Warmmiete pro Monat, Lage in schönem Kiez, gegebenenfalls etwas Loftartiges.

Es habe schon ein "Gschmäckle", wenn sich der Oberbürgermeister sozialen Wohnungsbau auf die Fahnen schreibe und sein Berlin-Gesandter eine Wohnung für 2.500 Euro suche, meinte dazu der Fraktionschef der Grünen im Römer, Manuel Stock. Das sorge bei vielen in der Stadt und in der Verwaltung für Kopfschütteln. Der Post wurde später gelöscht.

Feldmann will Aufgaben neu aufteilen

Feldmann jedenfalls erklärte sein Bedauern über Wimmers Ausscheiden. "Ich möchte mich bei Martin Wimmer für seine hervorragende Arbeit für die Stadt Frankfurt bedanken", teilte der Oberbürgermeister mit. Wimmer habe dazu beigetragen, dass die Weichen in der Frankfurter Stadtpolitik neu gestellt worden seien - zu besseren Schulen und mehr bezahlbarem Wohnraum.

Seine Beziehungen zu Berlin will Frankfurt weiter vertiefen. Viele Probleme wie Wohnungsbau, Digitalisierung der Schulen oder öffentlicher Nahverkehr seien nur lösbar mit Hilfe des Bundes und des Landes, erklärte Feldmann. "Ich werde diese Aufgaben in meinem Dezernat neu aufteilen."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 21.12.2018, 19.30 Uhr