Agrarpolitik Umweltministerin Hinz will große Bauern-Umfrage

Umweltministerin Hinz (Grüne) will mit einer großen Umfrage erfahren, was sich die Landwirte in Hessen von der Agrarpolitik erhoffen.

Dabei geht es auch um die Frage, wie der Beitrag der Höfe zu einer umweltschonenden Landwirtschaft aussehen könne, erläuterte die Ministerin am Donnerstag.