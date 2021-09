Mehr Radwege, breitere Gehwege und flächendeckender Nahverkehr: Mit einem Volksbegehren wollen mehrere Verbände eine Verkehrswende durchsetzen. Rund 45.000 Unterschriften werden gebraucht.

Fahrradfahrerin auf einer Radspur in Frankfurt.

Damit mehr Menschen das Fahrrad nehmen, zu Fuß gehen oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, wollen Verbände ein Verkehrswende-Gesetz mittels eines Volksbegehrens erreichen.

Ihr Vorhaben stellen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hessen, der Fußgängerverband Fuss e.V., der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie die Initiativen der Radentscheide Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach am Mittwochvormittag in Frankfurt vor. Unmittelbar im Anschluss soll die Sammlung von den dafür nötigen rund 45.000 Unterschriften beginnen. "Hessen braucht eine echte Verkehrswende, um eine gute Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, eine höhere Lebensqualität in Städten und Gemeinden und effektiven Klimaschutz zu verwirklichen", erklären die Organisatoren vorab.

Organisatoren wollen "gute Mobilität für alle"

Der Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsarten - zu Fuß gehen, Radfahren und ÖPNV - solle auf einen Anteil von mindestens 65 Prozent am gesamten Personenverkehr erhöht werden, das wären etwa 20 Prozent mehr als heute. Dazu seien mehr Radwege, breitere Gehwege und Straßen sowie ein flächendeckendes Liniennetz auch auf dem Land, kürzere Fahrzeiten und höhere Frequenz für den ÖPNV nötig. Das Bündnis hat einen Gesetzesentwurf mit diesen Zielen erarbeitet. Unterstützt werden die Verkehrsverbände dabei von Umweltorganisationen.

Kommen die Unterschriften zusammen, entscheidet der Landeswahlleiter über die Zulässigkeit des Volksbegehrens. Anschließend könnte eine weitere Unterschriftenkampagne beginnen - das eigentliche Volksbegehren. Dabei müssen sich fünf Prozent der Stimmberechtigten (derzeit rund 215.000) innerhalb einer Frist von sechs Monaten in den Bürgerämtern in Listen eintragen.

Bisherige Volksbegehren nicht erfolgreich

Gelingt dies, muss sich der Landtag mit dem Gesetzentwurf beschäftigen. Stimmt er nicht zu, kann ein Volksentscheid folgen, dem ähnlich wie bei einer Wahl an einem festgelegten Sonn- oder Feiertag die Mehrheit, mindestens aber ein Viertel der Stimmberechtigten zustimmen muss.

"Bisher ist in Hessen kein Gesetz im Wege der Volksgesetzgebung zustande gekommen, weil die erforderlichen Volksbegehren entweder nicht zugelassen wurden oder nicht von genügend Stimmberechtigten unterstützt worden sind", erklärt dazu der Landeswahlleiter.