Kaum Zuschauer im Stadion, nur geimpft oder genesen in den Modeladen: Solche Corona-Beschränkungen in Hessen nähern sich dem Ende. Die Landesregierung arbeitet an einer "Anpassung" der Regeln - auch unter dem Eindruck eines Urteils zu 2G.

Ein denkwürdiger Tag, dieser Dienstag. Keine Mundschutzpflicht mehr, keine Abstandregel, erst recht kein 3G, 2G oder 2G-Plus. Die Regierung verabschiedet sich von den bisherigen Einschränkungen und sagt "Willkommen zu dem Leben, wie wir es vor Corona kannten". Das ist allerdings Dänemark , und so weit ist es hierzulande längst nicht.

Aber vereinzelte Lockerungen der Corona-Regeln sollen in Hessen offenbar nicht nur diskutiert werden. Wenngleich das Wort "Lockerung" am Dienstag nicht fiel. Aber um solche geht es - in jedem Fall für Betreiber von Einzelhandelsgeschäften und für Veranstalter. "Die hessische Landesregierung wird die Verordnung anpassen, sowohl bei der 2G-Regelung als auch bei den Veranstaltungen", teilte ein Regierungssprecher dem hr auf Anfrage mit.

Kein Termin, aber...

Auch einen Termin nannte der Sprecher der Staatskanzlei nicht. Aber das Land will demnach "zeitnah eine Lösung vorlegen, die Klarheit schaffen wird". An ihr werde aktuell gearbeitet. Die 2G-Regel im Handel wird ein zentraler Punkt sein, weil sie nicht nur bei den betroffenen Branchen in der Kritik steht. Sie ist in anderen Bundesländern komplett und vom Verwaltungsgericht Frankfurt in einem Einzelfall gekippt worden.

Die Betreiberin dreier Modehäuser hatte nicht länger hinnehmen wollen, dass ihre Kunden gemäß der Corona-Verordnung des Landes nur geimpft oder genesen in ihre Geschäfte dürfen. Betriebe der sogenannten "akuten Grundversorgung“ sind von der Einschränkung ausgenommen, hier reichen Maske und Abstand. Das Privileg haben nicht nur Supermärkte, Drogerien oder Tankstellen, sondern auch Gartenmärkte und Blumenläden.

Was ist Grundversorgung?

Das Frankfurter Verwaltungsgericht kam in der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung zu dem Schluss, dass die Modehausbetreiberin in ihrem Grundrecht auf Gleichbehandlung verletzt werde. Aus der Verordnung gehe nicht mit hinreichender Gewissheit hervor, welche Ladengeschäfte unter die Zugangsbeschränkung 2G fallen sollten. Im Sozialgesetzbuch etwa werde beim Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts neben der Ernährung, Körperpflege und dem Hausrat auch die Kleidung genannt.

Der Handelsverband Hessen nannte das Urteil ein "Signal für die ganze Branche". Er hat die Landesregierung längst aus anderem Grund aufgefordert, die 2G-Regel für den Einzelhandel generell zu beenden. Der Einkauf mit Maske, Abstand und weiteren Hygienemaßnahmen sei sicher genug.

Vorstoß nicht erfolgreich

Für mehr Zuschauer bei Sport- und Kultusveranstaltungen hatte sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schon bei der jüngsten Bund-Länder-Gipfel eingesetzt - vergeblich. Sein Vorstoß sah vor, dass unter Auflagen sowohl im Innenbereich als auch an der freien Luft bis zu einem Viertel der vorhandenen Plätze belegt werden können.

Derzeit dürfen in Hessen an Veranstaltungen im Innenbereich bei Einhaltung der Hygieneregeln maximal 250 Menschen teilnehmen. Bei mehr als 100 Zuschauern gilt 2G-Plus, also genesen oder geimpft plus negativem Schnelltest. Draußen sind maximal 1.000 Zuschauer erlaubt. Bei mehr als 100 Menschen gilt dort 2G.

Da Bund und Länder sich bei ihrem Gipfel nicht einigten, sollten die Staats- und Senatskanzleien eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren. Die derzeitige hessische Corona-Verordnung gilt bis zum 12. Februar. Vier Tage später soll es die nächsten Corona-Bund-Länder-Beratungen geben.

Andere Länder schon so weit

Einige Bundesländer hatten schon vorher gelockert, nicht immer freiwillig. In Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und dem Saarland fiel die mit der hessischen Verordnung vergleichbare 2G-Regelung für den Einzelhandel nach entsprechenden Entscheidungen der Verwaltungsgerichte.

Anders als Bouffier will Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aber vor Ostern nicht über weitere Öffnungen sprechen , wie er am Dienstag sagte. Bereits am 25. Januar hat dagegen das bayerische Landeskabinett im Alleingang die maximale Kapazität für Kultur- und Sportveranstaltungen auf 50 Prozent erhöht.

Bei überregionalen Sportveranstaltungen sind demnach in Bayern seit dem 27. Januar wieder bis zu 10.000 Zuschauer erlaubt. Mehrere Fußball-Proficlubs anderer Bundesländer haben Klagen gegen für sie geltende Corona-Beschränkung angekündigt.

FDP-Nachwuchs wünscht "Freedom Day"

Die Debatte über Lockerungen hat trotz steigender Corona-Inzidenzen nicht zuletzt deshalb Fahrt aufgenommen, weil Teile des Handels, Vereine und Veranstalter immer lauter protestieren. Nach zwei Jahren Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen seien die Einnahmerückgänge kaum oder gar nicht mehr verkraftbar und auch nicht zumutbar.

In Hessen erhalten sie Unterstützung von den Jungen Liberalen (Julis), der Nachwuchsorganisation der FDP. In einem Positionspapier verlangen die 24 hessischen Juli-Kreisvorsitzenden, alle Einschränkungen auf den Prüfstand zu stellen. Die gesellschaftlichen Schäden seien zu groß, die Corona-Verläufe durch die Omikron-Variante meist mild.

"Das klare Ziel muss sein, an dem von der Ampel-Koalition vorgeschlagenen 20. März als Stichtag für das Ende aller Corona-Maßnahmen festzuhalten", heißt es. Als Vorbild wird unter anderem Dänemark genannt. Kritiker der Forderung nach einem "Freedom Day" wenden allerdings ein: In Dänemark sei die Impfquote unter den besonders gefährdeten älteren Menschen deutlich höher als hier.