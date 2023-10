Er soll unerlaubt in die Parteikasse gegriffen haben: Wegen des Verdachts der Untreue führt die Staatsanwaltschaft Darmstadt nach hr-Informationen Vorermittlungen gegen den neuen AfD-Landtagsabgeordneten Karsten Bletzer. Es soll um 16.000 Euro gehen.

Der langjährige Chef des AfD-Kreisverbandes Bergstraße, Karsten Bletzer, soll sich ein Honorar für eine Flyeraktion von der Parteikasse auf sein eigenes Konto überwiesen haben - insgesamt 16.000 Euro. Einen entsprechenden Beschluss des Kreisvorstands dafür gab es dafür laut Recherchen der Frankfurter Rundschau nicht .

Nun führt nach hr-Informationen die Staatsanwaltschaft Darmstadt Vorermittlungen gegen Bletzer wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Geldern des Partei-Ortsverbandes. Die Anklagebehörde prüft demnach, ob der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt.

Auch wenn - wie in diesem Falle - keine Strafanzeige erstattet wurde, müssen Staatsanwaltschaften von Amtswegen tätig werden, sobald sie von einem solchen Vorgang erfahren. Das haben sie in diesem Fall spätestens durch die Berichterstattung der Frankfurter Rundschau.

Parteiämter abgegeben – Geld zurücküberwiesen

Noch vor der Landtagswahl soll Bletzer das Geld an die Partei zurücküberwiesen haben. Zudem habe er sich verpflichtet, über zwei Jahre für keine Parteiämter zu kandidieren.

Seine Aufgaben in führenden AfD-Gremien hat Bletzer derweil schon abgegeben, darunter den Vorsitz der Bergsträßer Kreis-AfD und den Beisitzerposten im Landesverband. Dort kümmerte sich der 53-Jährige um Kampagnen, Konfliktlösungen und vernetzte die hessischen Kreissprecher der AfD. Der Landesverband will den Sachverhalt mit Verweis auf "einen parteiinternen Vorgang" nicht öffentlich kommentieren.

Bletzer will Landtagsmandat antreten

Den Vorsitz der Bergsträßer AfD-Kreistagsfraktion hingegen behält Bletzer. Auch will er sein Landtagsmandat antreten. In seinem Wahlkreis Bergstraße I hat bei der Landtagswahl gut jeder Fünfte sein Kreuz beim Feingeräteelektroniker aus Gorxheimertal gemacht. Damit ist Bletzer deutlich erfolgreicher gewesen als die Mitbewerber von SPD und Grünen. Das Direktmandat geht zwar an den Kandidaten der CDU, Bletzer zieht aber über den 25. Platz der Landesliste in den neuen hessischen Landtag ein.

Derzeit halten sich die neugewählten AfD-Abgeordneten mit der bestehenden Landtagsfraktion auf einer Klausurtagung im Kreis Hersfeld-Rotenburg auf. Dort erreichte der hr auch Karsten Bletzer. Er wollte sich in der Sache jedoch nicht äußern.

