Hatte Hessens Verfassungsschutz den mutmaßlichen Lübcke-Mörder viel länger auf dem Schirm als behauptet? Elf bekannt gewordene Nennungen Stephan Ernsts in einem Geheimbericht haben den Verdacht genährt. Doch der letzte Eintrag soll mehr als 15 Jahre alt sein.

Wusste der hessische Verfassungsschutz sehr viel mehr über den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke? Hatte die Behörde, anders als von ihr behauptet, auch nach dem Jahr 2009 noch Hinweise auf Stephan Ernsts rechtsextremistische Gesinnung, Verbindungen oder Pläne? Die Fragen bleiben, ein bislang geheimer Prüfbericht stützt den von der Opposition gehegten Verdacht aber offenbar nicht.

Denn die Nennungen Ernsts liegen "in einem Zeitraum von 1993 bis 2004", wie der Landtagsabgeordnete Jürgen Frömmrich von den mitregierenden Grünen am Donnerstag sagte, nachdem er erneut Einsicht in die Akten genommen habe. Es handele sich um Informationen der Polizei und gehe vor allem um die bekannte Waffenaffintiät Ernsts. Alleine fünf der elf Nennungen drehten sich "um einen einzigen Sachverhalt".

Der 230-Seiten-Bericht über die hessische, vor allem nordhessische Neonazi-Szene von Januar 1992 bis Juni 2012 hatte am Wochenende Schlagzeilen gemacht. Die "Welt am Sonntag" hatte vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht zwar nicht seine komplette Freigabe erreicht, aber Antwort auf die Frage: Wie oft wird Ernst erwähnt? Am Sonntag meldete das Blatt: Der Name fällt an in einer ersten, 2013 fertiggestellten Version des Berichts an elf Stellen.

Von wann diese Einträge datierten und worum es geht, war unklar geblieben. Die Existenz des Berichts war zuvor eher zufällig bekannt geworden. Misstrauen hatte er auch dadurch erregt, dass er für die ungewöhnlich lange Zeit von 120 Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt worden war. Die Dauer wurde dann auf 30 Jahre verkürzt. Für das, was Grünen-Politiker Frömmrich nun mitteilte, hatte er sich nach eigenen Angaben eine Erlaubnis beim Innenministerium eingeholt.

Seine Angaben lassen aber Fragen offen: Warum etwa sind Erkenntnisse, die von 2004 bis 2009 bei Polizei und Verfassungsschutz vorlagen, nicht in den Prüfbericht eingegangen? 2010 war Ernst wegen der Teilnahme an einer rechten Attacke auf eine Gewerkschaftsdemo verurteilt worden.

Der Geheimbericht durfte bislang lediglich von der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags sowie von Mitgliedern des NSU-Untersuchungsausschusses eingesehen werden - laut Verfassungsschutz "unbeschränkt und ohne Schwärzungen". Die nicht in der Kontrollkommission vertretene Linkspartei bestreitet dies und kritisierte wiederholt Schwärzungen.

Der Landtag befasst sich am Donnerstag auf Initiative der Linken auch mit der Sache. Die Fraktion will ein generell energischeres Vorgehen gegen Rechtsextremisten. Es wird eine längere Stellungnahme von Innenminister Peter Beuth (CDU) erwartet.

Stephan Ernst steht im Verdacht, Lübcke im Juni dieses Jahres auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Er soll möglicherweise zwei Komplizen gehabt haben. Der CDU-Politiker hatte 2015 auf einer Bürgerversammlung, die Stephan Ernst auch besucht hatte, offensiv eine humane Flüchtlingspolitik eingefordert. Inzwischen wird gegen den mutmaßliche Mörder auch wegen eines nur knapp fehlgeschlagenen Mordanschlags auf einen Flüchtling ermittelt.

