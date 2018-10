Verwirrung um Diesel-Fahrverbote - wer will eigentlich was?

Während die Bundeskanzlerin Frankfurt noch als saubere Stadt darstellte, wurde schon bekannt, dass die Stickstoffdioxid-Werte doch höher sind als angenommen. Wer sagt was im Kampf gegen Fahrverbote, der auch ein Kampf um Wählerstimmen ist?

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Verwirrung um Diesel-Fahrverbote [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die in Frankfurt per Gericht beschlossenen Diesel-Fahrverbote dominieren zunehmend den hessischen Landtagswahlkampf. Eins haben dabei alle Parteien gemein: Sie wollen sie verhindern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warb zuletzt dafür, die Konsequenzen für Dieselfahrer abzumildern, wenn die Stickstoffdioxid-Werte in der Luft den Grenzwert von 40 Mikrogramm nur geringfügig überschreiten. Dann wurde aber bekannt, dass diese Werte zumindest in Frankfurt höher sind als bisher angenommen. Die Verwirrung war komplett. Eine Übersicht.

Noch am Montagabend verwies die Bundeskanzlerin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ortenberg (Wetterau) auf das Maßnahmenpaket der Bundesregierung für Städte, die den Stickoxid-Grenzwert nur geringfügig überschreiten. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm, als geringfügig belastet gelten nach Auffassung der Bundesregierung Städte, in denen der Stickoxid-Wert und 50 Mikrogramm liegt. Zu dem Zeitpunkt betrug der höchste bekannte gemessene Stickoxid-Wert in Frankfurt 47 Mikrogramm.

Es gehe um "schnelle Maßnahmen für kleine Laster, für Busse, für Kommunalfahrzeuge", sagte Merkel. In Städten, in denen auch mit diesen Maßnahmen die Grenzwerte nicht eingehalten werden, sei die Autoindustrie in der Verpflichtung, Autos umzutauschen oder nachzurüsten.

Am Montagabend wurde bekannt, dass die Spitzenbelastung durch Stickstoffdioxid in Frankfurt höher ist als angenommen. Demnach wurde am Börneplatz ein Höchstwert von 54 Mikrogramm gemessen. Damit wäre der Grenzwert nicht mehr nur geringfügig überschritten. Stattdessen könnte Frankfurt, wie auch Limburg und Darmstadt, zu den sogenannten "Intensvistädten" zählen. Für diese Städte wurde bereits im Diesel-Paket der Bundesregierung angekündigt, dass zwischen Umtauschprämien und Nachrüstung gewählt werden könne.

Weitere Informationen Aktuelle Messwerte Aktuelle Messwerte aus ganz Hessen finden Sie auf unserer Sonderseite Ende der weiteren Informationen

Nach einem Bericht von Spiegel Online hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bereits in seinem Brief vom 10. Oktober an mehrere Bundesminister, darunter auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), über die höheren Grenzwerte informiert und darauf gedrängt, Frankfurt zu den Intensivstädten zu zählen. Während also Merkel sich bemühte, Frankfurt als besonders sauber darzustellen, um Fahrverbote zu verhindern, wollte Bouffier davon profitieren, dass die Stadt dreckiger ist als gedacht - um Nachrüstungen für betroffene Autofahrer zu erreichen.

Bei der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag hat die Länderkammer - auf Initiative Hessens - die Bundesregierung zu einer härteren Gangart gegen die Industrie aufgefordert. In dem Entschließungsantrag hieß es, die Hersteller sollten in die Verantwortung genommen werden, um die betroffenen Fahrzeuge mit Katalysatoren nachzurüsten.

Alle Parteien wollen den ÖPNV stärken, auch, um die Diesel-Problematik besser in den Griff zu bekommen. Darüberhinaus gab es aber im Wahlkampf auch weitere Vorschläge - eine unvollständige Auflistung:

CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier hatte mehrmals ins Spiel gebracht, dass auch nicht abgerufene Steuermittel für Hardware-Nachrüstungen verwendet werden könnten.

Hardware-Nachrüstungen fordert auch die SPD. Autokonzerne, die dazu nicht bereit sind, sollen beispielsweise künftig nicht mehr für Dienstwagen berücksichtigt werden, sagte Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel im TV-Duell.

Von den Grünen kam beispielsweise der Vorschlag, ein Fünf-Millionen-Euro-Programm für Lastenfahrräder einzuführen. Damit sollen die Anschaffungskosten für private als auch für gewerbliche Nutzer sinken, um die Fahrräder als Alternative zu Verbrennungsmotoren zu stärken.

Die FDP schlug auch vor, etwa mit digitalen Ampelsteuerungen den Verkehrsfluss zu beschleunigen und mit Ortsumfahrungen den Verkehr aus Innenstädten fernzuhalten.

Diesel-Subventionen ganz streichen und dafür den ÖPNV zum Nulltarif - das ist der Vorschlag der Linken. Darüberhinaus will die Partei Handwerker, soziale Dienste und Taxiunternehmen bezuschussen, die Autos mit Elektroantrieb anschaffen wollen.

Laut AfD sind Fahrverbote unnötig, weil die Stickstoffdioxid-Belastung in den vergangenen 25 Jahren ohnehin schon um 60 Prozent abgenommen habe, trotz gestiegenem Fahrzeugbestand.

Weitere Informationen Stickstoffdioxid Stickstoffdioxid (NO2) gehört zur Gruppe der Stickoxide und kann zu einer Reihe negativer Umwelteinwirkungen führen. Für die Gesundheit sind sie laut Umwelt-Bundesamt vor allem für Asthmatiker problematisch, weil eine Verengung der Bronchien entstehen kann. Belastungen durch NO2 können unter anderem zu vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfällen und chronischen Lungenerkrankungen (COPD) führen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 23.10.2018, 19.30 Uhr