Videoüberwachung an 25 Plätzen

Für die Videoüberwachung öffentlicher Plätze sind 279 Kameras in Betrieb.

Diese behalten in 20 Städten 25 Bereiche im Auge, wie das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion antwortete. Zu den häufigsten festgestellten Straftaten gehören Drogendelikte, Diebstähle, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. 2020 wurden demnach an den Bereichen - damals noch 24 Standorte in 19 Städten - 2.265 Straftaten aufgezeichnet, "die im Rahmen von Ermittlungen verwendet oder gar zu deren Aufklärung einen entscheidenden Beitrag leisten konnten".