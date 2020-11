Vier Bürgermeisterwahlen am Sonntag

Neue Rathauschefs gesucht Vier Bürgermeisterwahlen am Sonntag

In vier Gemeinden wird an diesem Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt.

In Alheim (Hersfeld-Rotenburg) tritt Amtsinhaber Lüdtke (SPD) nach 24 Jahren nicht mehr an. Kirch (FDP) und die unabhängigen Schmidt und Riekhof wollen seine Nachfolge antreten. In Guxhagen (Schwalm-Eder) stehen die unabhängigen Schneider und Gerhold zur Wahl.

In Liebenau (Kassel) tritt nur Munser (parteilos) an. In Weinbach (Limburg-Weilburg) bewerben sich die parteilosen Löhr, Städtgen, Boger und Schardt. Die Wahlen finden wegen der Corona-Pandemie mit strengen Regeln statt.