Wächtersbach, Birstein, Bad Schwalbach und Hünfeld Vier Bürgermeisterwahlen in Hessen

Vier Gemeinden entscheiden am Sonntag über ihre künftigen Rathauschefs.

Bei der Bürgermeisterwahl in Hünfeld (Fulda) tritt Benjamin Tschesnok als einziger Kandidat an, er soll den ausscheidenden Stefan Schwenk (beide CDU) beerben. In Wächtersbach (Main-Kinzig) fordert Alexander Fiedler (unabhängig) Amtsinhaber Andreas Weiher (SPD) heraus.

Gleich sieben Kandidaten wollen in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) auf Martin Hußmann (CDU) folgen, der nicht mehr antritt. Bereits zur Stichwahl kommt es in Birstein (Main-Kinzig) zwischen Christian Götz (unabhängig) und Fabian Fehl (SPD).