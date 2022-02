Gleich vier Gemeinden haben am Sonntag ihre Bürgermeister gewählt. Während in Steffenberg, Usingen und Lohfelden die amtierenden Bürgermeister wiedergewählt wurden, tritt in Bischoffen künftig ein Neuer das Amt an. Die Wahl war denkbar knapp.

Am Sonntag haben in Hessen gleich vier Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In Bischoffen (Lahn-Dill) bringt die Wahl eine Änderung an der Gemeindespitze: Marco Herrmann (Freie Wähler) ist künftig neuer Bürgermeister. Er gewann denkbar knapp gegen seinen Herausforderer Daniel Philipp (SPD). Herrmann erhielt 50,6 Prozent der Stimmen, Philipp 49,4 Prozent. Der amtierende Bürgermeister Ralph Venohr (unabhängig) trat nicht erneut an. Die Wahlbeteiligung betrug 52,8 Prozent.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

In Steffenberg (Marburg-Biedenkopf) geht der amtierende Bürgermeister Gernot Wege (unabhängig) in seine zweite Amtszeit. Er setzte sich mit 66,4 Prozent der Stimmen gegen seine Konkurrentin Tamara Reiers (SPD) durch, die 33,7 Prozent der Stimmen bekam. Wege ist seit 2016 Bürgermeister in Steffenberg. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 50,9 Prozent.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Zwei Gemeinden mit je nur einem Kandidaten

In Lohfelden (Kassel) tritt Uwe Jäger (SPD) künftig seine zweite Amtszeit an. 83,9 Prozent stimmten für seine Wiederwahl, 16,1 Prozent dagegen. Der 2016 gewählte SPD-Bürgermeister hatte sich wieder zur Wahl gestellt - ohne einen Herausforderer. Die Wahlbeteiligung war recht niedrig und lag bei 27,0 Prozent.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auch in Usingen (Hochtaunus) trat nur ein Kandidat an: Zur Wahl an die Spitze der Gemeinde hatte sich lediglich der amtierende Bürgermeister Steffen Wernard (CDU) aufstellen lassen. Er konnte das Amt, das er seit 2010 innehat, verteidigen: 74,9 Prozent stimmten für seine Wiederwahl, 25,1 dagegen. 26,8 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahl.