Justizministerin Katarina Barley wechselt ins Europarlament. Am Nachmittag soll ihre Nachfolgerin vorgestellt werden. Laut ARD-Informationen soll es sich dabei um Staatssekretärin Christine Lambrecht aus Viernheim handeln.

Eigentlich wollte SPD-Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel erst am Mittwochnachmittag bekanntgeben, wer die Nachfolge von Katarina Barley als Bundesjustizministerin antreten wird. Barley wechselt ins Europaparlament. Doch bereits am Mittwochvormittag sickert ein Name durch.

Seit 1998 im Bundestag

Nach Informationen der ARD soll die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Christine Lambrecht, das Amt übernehmen. Die 54 Jahre alte Juristin war von 1985 bis 2001 SPD-Stadtverordnete im südhessischen Viernheim (Bergstraße) und von 1989 bis 1997 Abgeordnete im Kreistag Bergstraße. Seit 1998 vertritt sie den Wahlkreis Bergstraße im Deutschen Bundestag.

Derzeit ist sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und sitzt im Landesvorstand der hessischen SPD. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU nach der Bundestagswahl 2017 leitete sie gemeinsam mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die AG Finanzen und Steuern.

