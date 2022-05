Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst, hat die Verdienste seines scheidenden hessischen Amtskollegen Bouffier (beide CDU) gewürdigt.

Mit der Haltung, dass der andere auch Recht haben könnte, sei Bouffier zum Architekten des ersten schwarz-grünen Bündnisses in einem Flächenland geworden, das bis heute Bestand habe, sagte Wüst am Montag. Wüst strebt eine solche Koalition in seinem Bundesland an. Auch die evangelischen Kirchen lobten Bouffier. Der Noch-Ministerpräsident sei "ein verlässlicher Partner" gewesen.