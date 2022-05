Ministerpräsident Bouffier wird bei einem großen Festakt mit musikalischen Ehren aus dem Amt verabschiedet. Der 70-Jährige bestimmt die Playlist des Abends mit.

Zur feierlichen Serenade im Schloss Biebrich in Wiesbaden werden am Abend etliche politische Weggefährten und Freunde von Volker Bouffier (CDU) sowie Vertreter der Kirchen, der Medien, aus der Wirtschaft, dem Sport und der Gesellschaft erwartet.

Das Heeresmusikkorps Kassel wird die musikalische Ehrenbekundung bei der Verabschiedung vor insgesamt 600 Gästen anstimmen. Der scheidende Ministerpräsident hat sich dafür drei Stücke gewünscht: Das Lied "Die Gedanken sind frei", "One Moment in Time" von Whitney Houston sowie "My Way" von Frank Sinatra.

Musik-Übersicht: Drei Wünsche von Bouffier

Zum Auftakt erklingen der Marsch "Hoch Heidecksburg" und der Hessische Fahnenmarsch. Im weiteren Ablauf folgen zwei Medleys: Zum einen eine Reminiszenz an die Wiedervereinigung aus dem Scorpions-Hit "Wind of Change“ und Liedern von Udo Lindenberg aus dem Mucical "Hinterm Horizont". Zum anderen eine Zusammenstellung von Songs hessischer Musikerinnen und Musikern – "von Bill Ramsey bis zu den Rodgau Monotones", wie die Staatskanzlei ankündigt. Zum Abschluss erklingen die Europa- und die Nationalhymne.

Der Abend ist von der Staatskanzlei genau durchgetaktet. Er beginnt mit einem Empfang am frühen Abend: Bouffier und seine Frau Ursula werden in einem Defilee einige Gäste begrüßen. Später, nach den Reden, beginnt um 21 Uhr die Serenade. Das offizielle Abschiedsständchen für den scheidenden Ministerpräsidenten können Sie von 21 Uhr an bei uns mitverfolgen: im Stream von hessenschau.de und im hr-fernsehen bei "hessenschau extra".

Zu den Gästen bei Bouffiers Abschied im Schloss Biebrich zählen der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), sowie der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei). Die Serenade gilt als Ehrenbekundung und Würdigung für Ministerpräsidenten, wenn sie zehn Jahre oder länger im Amt waren.

Für das Land Hessen wird Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) den scheidenden Regierungschef würdigen. Die beiden bilden seit 2013 die Spitze der ersten schwarz-grünen Koalition des Bundeslandes. Angela Merkel, Alt-Kanzlerin und CDU-Parteikollegin, wird nicht da sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von Wulff, einem seiner Vorgänger, vertreten.

Bouffier wird am Dienstag im Landtag offiziell vom Amt des Regierungschefs zurücktreten. Der hr überträgt von 13 Uhr an auf hessenschau.de und im hr-fernsehen. Zu Bouffiers Nachfolger soll der noch amtierende Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) gewählt werden. Am Dienstag um 20.15 Uhr stellt sich Rhein in einem "hessenschau extra" im hr-fernsehen den Fragen von Ute Wellstein, der Leiterin des hr-Landtagsstudios in Wiesbaden.