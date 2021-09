Mehr Radwege, breitere Gehwege und flächendeckender Nahverkehr: Mit einem Volksbegehren wollen mehrere Verbände eine Verkehrswende durchsetzen. Minister Al-Wazir (Grüne) begrüßt die Ziele, aber zweifelt am Weg.

Damit mehr Menschen das Fahrrad nehmen, zu Fuß gehen oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, wollen Verbände ein Verkehrswende-Gesetz mittels eines Volksbegehrens erreichen.

Ihr Vorhaben haben der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hessen, der Fußgängerverband Fuss e.V., der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie die Initiativen der Radentscheide Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach am Mittwoch vorgestellt. Unmittelbar im Anschluss begann in Frankfurt die Sammlung von den dafür nötigen rund 45.000 Unterschriften. Diese soll anschließend auf das ganze Bundesland ausgeweitet werden.

65 Prozent umweltfreundliche Verkehrsarten angestrebt

"Hessen braucht eine echte Verkehrswende, um eine gute Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, eine höhere Lebensqualität in Städten und Gemeinden und effektiven Klimaschutz zu verwirklichen", erklären die Organisatoren . Ziel sei nicht, das Auto zu verbieten, sondern den Autoverkehr zu reduzieren, sagte einer der drei Vertrauensleute für das Vorhaben, Stephan Voeth aus Darmstadt.

Der Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsarten - zu Fuß gehen, Radfahren und ÖPNV - solle auf einen Anteil von mindestens 65 Prozent am gesamten Personenverkehr erhöht werden, das wären etwa 20 Prozent mehr als heute. Dazu seien mehr Radwege, breitere Gehwege und Straßen sowie ein flächendeckendes Liniennetz auch auf dem Land, kürzere Fahrzeiten und eine höhere Frequenz für den ÖPNV nötig. Das Bündnis hat einen Gesetzesentwurf mit diesen Zielen erarbeitet. Unterstützt werden die Verkehrsverbände von Umweltorganisationen.

Initiatoren sehen gute Erfolgsaussichten

Die Erfolgsaussichten, 45.000 Unterschriften zu bekommen, bewerten die Initiatoren als gut. Allein die Radentscheide hätten weit mehr als die nun erforderlichen Unterschriften erreicht, sagte Robert Wöhler aus Kassel, der ebenfalls zu den Vertrauensleuten gehört.

Für die Sammlung ist ein Jahr Zeit. Gelingt dies, entscheidet der Landeswahlleiter über die Zulässigkeit des Volksbegehrens. Anschließend könnte eine weitere Unterschriftenkampagne beginnen - das eigentliche Volksbegehren. Bei dessen Erfolg muss sich der Landtag mit dem vorgelegten Gesetzentwurf beschäftigen. Wird das Gesetz nicht beschlossen, ist ein Volksentscheid möglich. Die Organisatoren visieren dafür das Jahr 2023 an.

"Bisher ist in Hessen kein Gesetz im Wege der Volksgesetzgebung zustande gekommen, weil die erforderlichen Volksbegehren entweder nicht zugelassen wurden oder nicht von genügend Stimmberechtigten unterstützt worden sind", erklärte dazu der Landeswahlleiter.

Al-Wazir: Stellschrauben beim Bund und nicht beim Land

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) teilte mit, "ob der vorgelegte Entwurf eines Landesgesetzes der richtige Weg ist, um das gemeinsame Ziel der Verkehrswende zu erreichen, ist zumindest diskussionswürdig". Er kündigte an: "Wir werden uns den Entwurf genau ansehen." Wichtige Stellschrauben, vor allem bei der Stärkung der Nahmobilität, liegen auf Bundesebene, also in bundesrechtlichen Regelungen, wie er zu bedenken gab.

Ungeachtet dessen betonte der Minister, er habe dasselbe Ziel wie die Initiatoren des Volksbegehrens. "Daran arbeiten wir seit Jahren", sagte Al-Wazir. Der lange stockende Ausbau der Bahn sei in Gang gebracht worden, in den kommenden Jahrzehnten würden 20 Milliarden Euro in den Schienenausbau investiert. "Noch nie wurde so viel Geld in neue und sanierte Fuß- und Radwege gesteckt", sagte der Minister weiter. "Unsere landesweiten 365-Euro-Flatratetickets wie das Schülerticket und das Seniorenticket sind in Deutschland einmalig." Mit dem Landesticket für Beschäftigte des Landes sei ein Boom bei Jobtickets ausgelöst worden.

SPD kritisiert Al-Wazir und hofft auf Ansporn

Der SPD-Landtagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Tobias Eckert, kritisierte Al-Wazir. Es sei bezeichnend, "dass die Initiative in einem Bundesland, in dem ein Grüner das Amt des Verkehrsministers innehat, einen solchen aufwendigen Prozess eines Volksbegehrens anstreben muss". Die Initiative habe viele Forderungen formuliert, die die SPD unterstütze und im Landtag immer wieder gefordert habe. Im bundesweiten Vergleich liege der Anteil von Radwegen an Landesstraßen in Hessen bei nur 13 Prozent, sagte Eckert. Er hoffe, "dass sich der Verkehrsminister von der Initiative endlich anspornen lässt, mehr für die Zukunft der Mobilität zu tun".