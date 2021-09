Mehr Online-Service und Bürgerbeteiligung gehören zu den Hauptanliegen der designierten Dezernentin für Digitalisierung, Eileen O'Sullivan.

Die Wahl der 25-Jährigen von der Volt-Partei stand am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt an. O'Sullivan ist eigenen Angaben zufolge die erste Dezernentin der noch jungen Partei in Europa. Volt hatte 3,7 Prozent erreicht.