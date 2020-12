In hessischen Regionen mit besonders vielen neuen Corona-Fällen sollen von Freitag an nächtliche Ausgangssperren verhängt werden. Auch öffentlicher Alkoholkonsum ist dann tabu. Das hat Ministerpräsident Bouffier im Landtag mitgeteilt.

Das Corona-Kabinett der Landesregierung hat die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre in Kommunen mit einer besonders hohen Zahl an Neuinfektionen beschlossen. Sie soll von kommendem Freitag an dort eingeführt werden, wo der Inzidenzwert von wöchentlich 200 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern "dauerhaft erheblich überschritten wird", wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landtag mitgeteilt hat.

Die Ausgangssperre gelte von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, sagte Bouffier in einer Regierungserklärung zur Pandemie. Ausnahmen seien nur aus wichtigen Gründen erlaubt. Außerdem werde das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum rund um die Uhr untersagt. Diese Regeln gelten vorläufig bis zum 10. Januar des kommenden Jahres.

Mehr in Kürze