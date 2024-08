Von Hessen nach Berlin Al-Wazir will bei Bundestagswahl antreten

Al-Wazir will bei Bundestagswahl antreten

Jahrzehntelang war Tarek Al-Wazir Spitzenpolitiker der hessischen Grünen, zuletzt allerdings nur noch Hinterbänkler im Landtag. Jetzt hat der Ex-Wirtschaftsminister und frühere Vize-Ministerpräsident öffentlich gemacht, dass er nach Berlin will.

Veröffentlicht am 31.08.24 um 12:22 Uhr

Tarek Al-Wazir will für den Bundestag kandidieren.

Der ehemalige Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) will im kommenden Jahr von der Landespolitik nach Berlin wechseln und für den Bundestag kandidieren. Das berichteten am Freitag übereinstimmend die Offenbach Post und die Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Offenbacher Wahlkreis frei geworden

In einem Statement, das dem hr vorliegt, erklärte Al-Wazir, er habe sich "nach reiflicher Überlegung" zu diesem Schritt entschieden. Er will demnach sowohl auf der Landesliste der hessischen Grünen als auch als Direktkandidat für den Wahlkreis Offenbach, in dem er lebt, antreten.

Vor wenigen Tagen hatte der bisherige Bundestagsabgeordnete der Grünen aus diesem Wahlkreis, Wolfgang Strengmann-Kuhn, seinen Rückzug angekündigt . Nach fast 18 Jahren im Bundestag wolle er "den Staffelstab weitergeben".

Vom beliebtesten Politiker zum Hinterbänkler

Nachdem sich Al-Wazir - zwischenzeitlich Umfragen zufolge der beliebteste Politiker in Hessen - nach massiven Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl 2023 in seiner Fraktion in die zweite Reihe zurückgezogen hatte und nur noch als rechtspolitischer Sprecher und Sprecher für Kommunalfinanzen aktiv war, war über seine zukünftigen Ambitionen spekuliert worden .

Die Demokratie sei unter Druck, erklärte Al-Wazir nun in seinem Statement. Seine Partei sei im vergangenen Jahr in eine Ecke gedrängt worden, "in die wir nach meiner festen Überzeugung nicht gehören." Es sei Aufgabe der Grünen für die nächsten Monate, aus dieser Ecke wieder herauszukommen. Dazu wolle er mit seiner Bundestagskandidatur einen Beitrag leisten.

Erfahrung aus zehn Jahren Ministeramt

"Es war und ist mir eine Ehre, die hessischen Bürgerinnen und Bürger im Landesparlament zu vertreten", betonte Al-Wazir, der seit 1995 mit einer zweijährigen Unterbrechung im Landtag sitzt. Seine Erfahrung aus zehn Jahren als hessischer Wirtschafts- und Verkehrsminister wolle er künftig im Bundestag einbringen.

Für realistische Chancen auf ein Bundestagsmandat braucht der 53-Jährige einen möglichst hohen Platz auf der Landesliste der Grünen. Der FAZ zufolge strebt er Platz vier an. Die Partei will über die Kandidatenliste Anfang kommenden Jahres abstimmen.