Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bundesinnenministerin Faeser (SPD) fordert Ministerpräsident Rhein (CDU) mehr Unterstützung für die Länder.

Hessen wende "für die Bewältigung der Flüchtlingssituation 800 Millionen Euro pro Jahr auf", sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten "Spiegel"-Interview. "Davon stammen 300 Millionen vom Bund und 500 Millionen aus unserem Landeshaushalt. Das überfordert uns mehr und mehr."

Er habe das Gefühl, dass "in Berlin überhaupt noch nicht angekommen ist", was in Regionen wie dem hessischen Odenwald oder der Bergstraße los sei.