Hessen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 30 Extremisten die Waffenerlaubnisse entzogen.

In der Folge sind 88 Schusswaffen eingezogen worden, wie das Innenministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Innenminister Beuth (CDU) kritisierte, dass das Verfahren nach wie vor sehr aufwendig sei und längst durch eine Änderung des Waffenrechts hätte vereinfacht werden können. Zum Stichtag 30. Juni 2022 verfügten noch 197 Menschen, die dem extremistischen Spektrum zugeordnet werden, über waffenrechtliche Erlaubnisse.