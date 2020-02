In vier hessischen Kommunen gibt es am Sonntag Bürgermeisterwahlen.

In Eichenzell (Fulda) treten Johannes Rothmund (CDU) und Lutz Köhler (SPD) in der Stichwahl gegeneinander an.

In Haiger (Lahn-Dill) stellt sich Amtsinhaber Mario Schramm (unabhängig) ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Auch in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) kandidiert nur der bisherige Bürgermeister: Nico Ritz (unabhängig).

In Meinhard (Werra-Meißner) hat Amtsinhaber Gerhold Brill (unabhängig) zwei Gegenkandidaten: Guido Hasecke (unabhängig) und Michael Pack (unabhängig).