Bürgermeisterwahlen : Ludwigsau und Bad Salzschlirf haben gewählt

In Osthessen sind zwei Bürgermeister gewählt worden. In Ludwigsau entschied Wilfried Hagemann die Stichwahl für sich. In Bad Salzschlirf wurde Amtsinhaber Matthias Christian Kübel bestätigt.