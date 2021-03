Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wetzlar kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Wagner und CDU-Herausforderer Hundertmark. Keiner der Kandidaten erhielt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit.

Bei den fünf Oberbürgermeister-Wahlen wurde am Sonntagabend in Wetzlar am schnellsten ausgezählt. Doch einen Sieger, der sich im Feld der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit sicherte, gab es am Sonntagabend beim Rennen ums Rathaus nicht. Es kommt in 14 Tagen zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Manfred Wagner (SPD) und Michael Hundertmark von der CDU.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Wagner scheiterte knapp an der absoluten Mehrheit. Er kam auf 49,4 Prozent der Stimmen. Der 61-Jährige will eine zweite Amtszeit in der mittelhessischen Stadt. Der 33-jährige Kreistagsabgeordnete Hundertmark kam auf 25,9 Prozent.

Fünf Bewerber unter zehn Prozent

Von den weiteren fünf Bewerbern erreichte keiner mehr als zehn Prozent: Christoph Wehrenfennig (FDP) 8,2 Prozent, Lothar Mulch (AfD) 6,6 Prozent, Hermann Schaus (Linke) 5,0 Prozent, Dominic Harapat (Die Partei) 4,1 Prozent und Thomas Hantusch von der NPD mit 0,9 Prozent.

Weitere OB-Wahlen standen am Sonntag in Hanau, Fulda, Marburg und Bad Homburg an.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 14.03.2021, 19.30 Uhr