Am Sonntag entscheiden die Bürger im Kreis Limburg-Weilburg über einen neuen Landrat. Amtsinhaber Michael Köberle von der CDU wird vom unabhängigen Kandidaten André Pabst herausgefordert. Eine dritte Kandidatin zog kurzfristig zurück.

Die Schlagzeilen im Kreis Limburg-Weilburg mit seinen rund 175.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurden in den vergangenen Monaten bestimmt von der Diskussion um die geplante Tötung eines Teils der Stadttauben in Limburg, dem monatelangen Chaos durch die gesperrte Lahntalbahn, dem geplanten Neubau des Kreiskrankenhauses in Weilburg und dem Gasleck in Hadamar-Niederzeuzheim.

Gleichzeitig führte der aktuelle Landrat, Michael Köberle (CDU), den Kreis relativ geräuschlos, auch finanziell: Als einziger hessischer Landkreis hat Limburg-Weilburg einen ausgeglichenen Haushalt. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum Köberle, der in eine neue Amtszeit gehen möchte, nur einen Gegenkandidaten hat: den unabhängigen André Papst.

Amtsinhaber will gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Michael Köberle wurde bei einer Stichwahl 2018 mit knapp 58 Prozent der Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei rund 35 Prozent. Besonderen Wert legt der 58-Jährige auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie er auf hr-Anfrage betont. Deswegen will er sich weiter für eine bestmögliche soziale und medizinische Versorgung im Kreis einsetzen.

Michael Köberle (CDU) Bild © Köberle

Als besondere Erfolge seiner Amtszeit sieht er den Beschluss zum Neubau des Kreiskrankenhauses Weilburg und eine Auszeichnung als besonders familienfreundlicher Landkreis.

Seine Hauptpriorität sieht er beim Thema Sicherheit – vor allem hinsichtlich des Katastrophenschutzes. Unter anderem die Feuerwehren und Rettungsdienste müssten weiter gestärkt werden, sagt Köberle.

Ein weiterer politischer Schwerpunkt des gebürtigen Limburgers und vierfachen Familienvaters sind die Schulen im Kreis, die weiter saniert und digitalisiert werden sollen. Und: Die Kreismusikschulen sollen "zukunftsfähig" aufgestellt werden.

Pabst will neue Wege gehen

André Pabst ist kurzfristig für die ursprünglich einzige Gegenkandidatin eingesprungen: Janin Schuett von der SPD hatte ihre Kandidatur Ende März kurzfristig aus privaten Gründen zurückgezogen – zu kurzfristig für ihre Partei, die so schnell keinen Ersatz finden konnte. Papst will den Menschen nun eine echte Wahlalternative geben.

André Pabst (unabh.) Bild © André Pabst

Der 60 Jahre alte gebürtige Dresdner gehört dem Kreistag und dem Kreisvorstand der Linken an. Sollte er gewählt werden, will er sich "erst einmal meinen Mitarbeitern vorstellen", wie er auf hr-Anfrage schreibt. Die erste Aufgabe sei für ihn dann die Vorbereitung und Gründung einer kreiseigenen kommunalen gemeinnützigen Wohnungsbau- und Wohnungsgesellschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt sei für ihn eine Bestandsaufnahme und Verbesserung des Nahverkehrs zwischen den Kommunen und den Ortsteilen der Kommunen in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern. Außerdem müsse die "einzuführende qualifizierte Ganztagsbetreuung in der Grundschulstufe und darüber hinaus" abgesichert werden.

Zudem müssten die sozialen Leistungen des Kreises in Zusammenarbeit mit den Gemeinden abgesichert und ausgebaut werden. An all das will er auf "unkonventionelle Wege" und mit Blick auf andere Regionen herangehen.