Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in Hessen

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise sind in hessischen Kommunen wieder Bürgermeister gewählt worden. Hier finden Sie die Ergebnisse aller 37 Wahlen.

In 37 hessischen Kommunen haben am Sonntag Bürgermeisterwahlen stattgefunden - mitten in der Corona-Pandemie. Es galten Auflagen, damit Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden konnten - für Wahlhelfer wie auch für die Menschen, die ihre Stimme abgaben.

Die Landesregierung hatte wegen der Corona-Pandemie im März beschlossen, erst ab November wieder Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide zuzulassen. Sie hatte für die "Wahlen auf Abstand" Corona-Schutzpakete unter anderem mit Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Die vorläufigen amtlichen Endergebnisse finden Sie in unserem Wahl-Ticker .