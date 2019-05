Mehrere tausend Demonstranten sind in Frankfurt für ein gerechtes und solidarisches Europa auf die Straße gegangen. Oberbürgermeister Feldmann sprach angesichts der Bilder von "Wahnsinn".

"Es ist Wahnsinn, was heute in der Innenstadt los ist", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bei der Kundgebung auf dem Opernplatz. Mehrere Tausend Menschen waren am Sonntag in Frankfurt für Europa und gegen Nationalismus auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus!" hatte ein breites Bündnis zu Demonstrationen in sieben deutschen Großstädten aufgerufen, darunter der Wohlfahrtsverband Parität, attac, Pro Asyl und die Naturfreunde Deutschlands.

40 Bündnispartner

Unter den 40 Bündnispartnern in Frankfurt befanden sich unter anderem der DGB Frankfurt am Main, die Diakonie Hessen, der Kolpingverband und Greenpeace. Teilnehmer aus allen Altersgruppen von Familien mit Kindern bis zu den "Omas gegen Rechts" waren gekommen. Sie trugen zahlreiche Fahnen mit Europa-, Regenbogen- oder Friedenszeichen sowie T-Shirts und Hüte im blauen EU-Emblem.

Mitstreiter der Aktion "Seebrücke" trugen Rettungswesten. Auf Plakaten war in Farben der AfD zu lesen: "Rassismus ist keine Alternative", andere Plakate riefen zur Europawahl auf: "Dein Kreuz für die Menschenrechte" oder "Wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen".

Anlass: Europawahl

Anlass für die Aktion ist die Europawahl am 26. Mai. Die Wahl sei eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union, sagte vorab Roland Süß vom Koordinationskreis von attac. Dann gelte es zu verhindern, dass Nationalisten und Rechtsextreme ins Parlament einzögen. Süß plädierte für ein solidarisches und ökologisches Europa. Die Einzelinteressen von Konzernen und der industriellen Landwirtschaft bedrohten die Zukunft von Mensch und Natur.

Die Menschenrechte seien die zivilisatorische Grundlage Europas, mahnte vorab Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Zivilisatorische Standards würden jedoch "eingerissen, wenn Tausende im Mittelmeer ertrinken und Europa das Zurückschleppen in die Hölle Libyens finanziert". Bei der Wahl gehe es darum, die rechtsstaatlichen Grundsätze für die Zukunft zu sichern.

Zug durch die Innenstadt

Nach den Eröffnungsreden bildeten die Demonstranten einen Zug durch die Innenstadt. Die Polizei war mit starken Kräften vertreten. Sie sprach von 14.000 Teilnehmern. Die Veranstalter gehen von 16.000 aus. Es blieb friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Konkrete Teilnehmerzahlen waren zunächst nicht zu erfahren.

Auch in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart fanden Demonstrationen mit insgesamt rund 150.000 Teilnehmern statt, ebenso in anderen europäischen Städten.

Sendung: hr1, 19.5.2019, 18.10 Uhr