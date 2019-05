Die Finnen blicken auf Europa gelassener und leben mehr im Einklang mit der Natur - das schätzt Matti Fischer an seiner Wahlheimat Helsinki. Der Pfarrer macht den Auftakt zu einer Serie über Exil-Hessen in sieben EU-Ländern.

Weitere Informationen

Vermutungen & Fakten

Dass Finnland zu den digitalsten Ländern in Europa gehört, ist bekannt. Aber wussten Sie auch, dass die Skandinavier die EU-Nation mit dem höchsten Anteil von privaten Aktienbesitzern ist? Mehr als jeder fünfte Haushalt (22%) besitzt in Finnland eine Aktie.

Diese Frage hatten wir in unserem Europa-Quiz gestellt. Die meisten unserer Nutzerinnen und Nutzer tippten auf Großbritannien (ca. 27%), gefolgt von Deutschland und Luxemburg. Auf Finnland tippte nicht mal jeder 20. Quizteilnehmer.

Diese sowie 15 weitere Fragen können Sie weiterhin in unserem Europa-Quiz zur Wahl spielen.

Ende der weiteren Informationen