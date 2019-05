Besser als in Kopenhagen hätte es die begeisterte Fahrradfahrerin Nora Storost kaum erwischen können. Auch andere Vorzüge genießt sie in Dänemark. Eines ist aber daheim in Darmstadt besser. Teil 4 unserer Serie über Exil-Hessen in Europa.

Weitere Informationen Nora Storost aus Kopenhagen Alter: 25

Stammt aus: Darmstadt

Beruf: Studiert Bauingenieurwesen

Unterschied zwischen Heimat und Wahlheimat: "Stadtplanerisch sollten sich deutsche Städte an Kopenhagen orientieren. Die dänische Hauptstadt ist die fahrradfreundlichste Stadt der Welt und will in wenigen Jahren CO2-neutral sein." Ende der weiteren Informationen

Warum haben Sie Europa gewählt?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Was vermissen Sie an Hessen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen Vermutungen & Fakten Die Dänen gelten als entspanntes und friedliches Volk. Ob's an den vielen freien Tagen liegt? Mit durchschnittlich 39 Urlaubs- und Feiertagen liegt Dänemark hinter Kroatien (41) unter allen EU-Staaten auf Rang zwei. Diese Frage hatten wir in unserem Europa-Quiz gestellt. Auf Dänemark hatten aber nur sehr wenige unserer Nutzerinnen und Nutzer getippt (ca. 3%). Die meisten (ca. 38%) tippten auf Deutschland.

Diese sowie 15 weitere Fragen können Sie weiterhin in unserem Europa-Quiz zur Wahl spielen . Ende der weiteren Informationen

Was kann man von Ihrer neuen Stadt lernen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wie schaut man in Ihrem Land auf die EU?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wie soll die EU in zehn Jahren aussehen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen #europagewählt - 7 Tage, 7 Länder, 7 Städte Vom 20. bis 26. Mai besuchen Anne-Katrin Eutin und Sebastian Kisters sieben Städte in sieben europäischen Ländern. Dort treffen sie Hessen, die in diesen Städten ihr Glück gefunden haben - und stellen sie vor. Die Reiseroute der hr-Reporter: Helsinki, Finnland (20.05.), Tallinn, Estland (21.05.), Warschau, Polen (22.05.), Kopenhagen, Dänemark (23.05.), Dublin, Irland (24.05.), Barcelona, Spanien (25.05.), und Rom, Italien (26.05.). Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 23.05.2019, 19.30 Uhr