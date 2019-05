Nora lernt lieber ihre Nachbarn in Dänemark kennen als in Darmstadt

Besser als in Kopenhagen hätte es die begeisterte Fahrradfahrerin Nora Storost kaum erwischen können. Auch andere Vorzüge genießt sie in Dänemark. Eines ist aber daheim in Darmstadt besser. Teil 4 unserer Serie über Exil-Hessen in Europa.

Weitere Informationen Nora Storost aus Kopenhagen Alter: 25

Stammt aus: Darmstadt

Beruf: Bauingenieurin

Unterschied zwischen Heimat und Wahlheimat: "Stadtplanerisch sollten sich deutsche Städte an Kopenhagen orientieren. Die dänische Hauptstadt ist die fahrradfreundlichste Stadt der Welt und will in wenigen Jahren CO2-neutral sein." Ende der weiteren Informationen

Warum haben Sie Europa gewählt?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Was vermissen Sie an Hessen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen Vermutungen & Fakten Die Dänen gelten als entspanntes und friedliches Volk. Ob's an den vielen freien Tagen liegt? Mit durchschnittlich 39 Urlaubs- und Feiertagen liegt Dänemark hinter Kroatien (41) unter allen EU-Staaten auf Rang zwei. Diese Frage hatten wir in unserem Europa-Quiz gestellt. Auf Dänemark hatten aber nur sehr wenige unserer Nutzerinnen und Nutzer getippt (ca. 3%). Die meisten (ca. 38%) tippten auf Deutschland.

Diese sowie 15 weitere Fragen können Sie weiterhin in unserem Europa-Quiz zur Wahl spielen . Ende der weiteren Informationen

Was kann man von Ihrer neuen Stadt lernen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wie schaut man in Ihrem Land auf die EU?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wie soll die EU in zehn Jahren aussehen?

Videobeitrag Video zum Video Nora Storost aus Kopenhagen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen #europagewählt - 7 Tage, 7 Länder, 7 Städte Vom 20. bis 26. Mai besuchen Anne-Katrin Eutin und Sebastian Kisters sieben Städte in sieben europäischen Ländern. Dort treffen sie Hessen, die in diesen Städten ihr Glück gefunden haben - und stellen sie vor. Die Reiseroute der hr-Reporter: Helsinki, Finnland (20.05.), Tallinn, Estland (21.05.), Warschau, Polen (22.05.), Kopenhagen, Dänemark (23.05.), Dublin, Irland (24.05.), Barcelona, Spanien (25.05.), und Rom, Italien (26.05.). Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 23.05.2019, 19.30 Uhr