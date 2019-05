Auf Polen kam Charlotte Lohmann eher zufällig - umso mehr half das Land der 25-Jährigen aus Fulda, eine europäische Identität zu entwickeln. Teil 3 unserer Serie zu Exil-Hessen in Europa.

Klischees über Polen gibt es viele. Dass in dem katholisch geprägten Land viele Kinder geboren werden, ist eines davon. In unserem Europa-Quiz landete Polen bei den Tipps zu dieser Frage auch auf Rang fünf (die meisten tippten auf Rumänien).

Die Realität sieht anders aus: Die höchste Geburtenrate hat Frankreich mit 1,92 Lebendgeburten pro Frau (Stand: 2016), gefolgt von Schweden (1,85) und Irland (1,81). Polen liegt mit 1,39 Kindern pro Frau fast am Ende der Skala.

