Lange Schlange vor dem rumänischen Wahllokal in Offenbach. Bild © Franco Foraci (hr)

Chaos vor rumänischem Wahllokal in Offenbach

Der Ansturm tausender Rumänen auf eine zum Wahllokal umfunktionierte Kirche in Offenbach hat am Sonntag für chaotische Zustände gesorgt. Das Sicherheitspersonal war überfordert, Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Gemüter erhitzten sich.

Mehrere hundert Meter Schlange, mehrere tausend frustrierte Wähler: Vor der rumänisch-orthodoxen Kirche in Offenbach haben sich am Sonntag seit den frühen Morgenstunden rund 2.000 Rumänen versammelt, um ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Die im Rhein-Main-Gebiet wohnhaften, aber für rumänische Parteien stimmenden Wahlberechtigten wollten wählen. Problem: Der Andrang war zu groß, die meisten kamen nicht rein.

Feuerwehr und Polizei ist vor Ort

Wie die Polizei dem hr bestätigte, war die Schlange zwischenzeitlich bis zu 800 Metern lang, der Weg in Richtung Backstraße komplett überfüllt. Die Stimmung war teilweise erhitzt und aggressiv, viele Rumänen warfen ihrer Regierung eine absichtlich schlechte Planung vor. Ähnliche Bilder von überfüllten Wahllokalen für Rumänen gab es am Sonntag auch in München.

Aufgrund des sommerlichen Wetters klagten zudem viele der Anwesenden über Kreislaufprobleme und Durst, es soll bislang mindestens einen Ohnmachtsfall gegeben haben. Um die Lage einigermaßen unter Kontrolle zu halten, rückte die Feuerwehr an und verteilte Wasser. Polizei und Rettungskräfte unterstützten den überforderten Sicherheitsdienst der Kirche.

Insgesamt präsentierte sich die Lage chaotisch und unübersichtlich, einem hr-Team wurde das Filmen der europaweit frei zugänglichen Wahlen durch den Veranstalter verwehrt.

Sonderregel für EU-Ausländer

Der Grund für die Ansammlung an Rumänen in Offenbach ist eine besondere Regelung bei den Europawahlen: Die rund 3,8 Millionen EU-Ausländer, die in Deutschland leben, dürfen frei darüber entscheiden, ob sie ihre Stimme einer Partei ihres Gastlandes oder einer Partei ihres Herkunftslandes geben.

Die Stimmabgabe für Parteien des Herkunftslandes erfolgt in der jeweiligen Botschaft oder extra für die Wahl eingerichteten Wahlzentren. Eines davon ist die rumänisch-orthodoxe Kirche in Offenbach.

