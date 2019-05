Die Europawahl lockt viele Hessen an die Urnen.

Die Europawahl lockt viele Hessen an die Urnen. Bild © Sven Simon, picture-alliance/dpa

Wahllokale geschlossen, hohe Beteiligung in Sicht

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen: Die Europawahl hat in diesem Jahr wohl deutlich mehr Hessen zum Wählen gelockt als noch vor fünf Jahren. Um 14 Uhr war bereits mehr als ein Drittel wählen, besonders fleißig wurde in Darmstadt abgestimmt.

Bereits wenige Stunden nach dem Öffnen der Wahllokale für die Europawahl zeichnete sich ein deutliches Plus bei der Wahlbeteiligung ab. Wie der Landeswahlleiter dem hr mitteilte, waren um 14 Uhr bereits 34,8 Prozent der rund 4,7 Millionen Wahlberechtigten in Hessen wählen. Zum gleichen Zeitpunkt der Wahl 2014 lag diese Quote nur bei 19,8 Prozent.

Die ersten Zahlen für einzelne Gemeinden in Hessen werden nach 19 Uhr erwartet. Das Ergebnis für Hessen darf nicht vor 23 Uhr veröffentlicht werden, da die Wahllokale in Italien bis 23 Uhr geöffnet haben.

Ergebnis von 2014 soll übertroffen werden

Insgesamt betrug die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren landesweit 42,2 Prozent. Diese Hürde sollte dieses Jahr klar übertroffen werden.

Bei einem Blick auf die Städte sind derweil klare Unterschiede erkennbar: Während Frankfurt (33,2 Prozent), Wiesbaden (34,2), Kassel (34,8) und Spitzenreiter Darmstadt (36,2) fast gleichauf liegen, muss sich Offenbach mit gerade einmal 24 Prozent abgegebener Stimmen noch gewaltig strecken.

Hessen sucht 30 neue Bürgermeister

Die Wahllokale haben um 18 Uhr geschlossen. Zusätzlich zur Europawahl stehen in Hessen 30 Bürgermeisterwahlen auf dem Programm. Am spannendsten könnte es in Wiesbaden werden: Dort wird ein Nachfolger des scheidenden Oberbürgermeisters Sven Gerich (SPD) gesucht.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 26.05.19. 19.30 Uhr