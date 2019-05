Sechs hessische Kandidaten zur Europawahl stellen sich am 15. Mai im hr-fernsehen den Fragen von Bürgern. Sie können mitreden - und teilnehmen.

Für die einen ist die EU ein ausbaufähiges Projekt, eine Garantin von Frieden und Wohlstand. Für die anderen ein zerrissenes Bürokratie-Monster, das ganze Staaten in den Ruin treibt. Elf Tage vor der Europawahl diskutieren live im hr-fernsehen sechs hessische Kandidaten mit Bürgern, wie sie sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellen und was sie in Brüssel und Straßburg erreichen wollen - auch für Hessen.



Bei der Sendung am 15. Mai in der Europäischen Schule in Frankfurt (21:00 bis 22:30 Uhr, Moderation: Ute Wellstein und Jens Kölker) sind mit dabei: Sven Simon (CDU), Udo Bullmann (SPD), Martin Häusling (Grüne), Christiane Anderson (AfD), Nicola Beer (FDP) und Özlem Alev Demirel (Linke).

Und auch Sie können live mitwirken. Bewerben Sie sich jetzt hier mit Ihrer Frage.



App-Nutzer bitte für eine Anmeldung zur Sendung auf diesen Link klicken .