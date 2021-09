Wiederwahl, Abwahl oder Stichwahl? In 30 Städten und Gemeinden wählen die Bürgerinnen und Bürger am Super-Wahlsonntag auch ihre Bürgermeister, in Gießen den Oberbürgermeister. Ein Überblick.

Zeitgleich zur Bundestagswahl finden in Hessen zahlreiche Bürgermeisterwahlen statt, die meisten in Nord- und Mittelhessen. Hier finden Sie am Sonntagabend alle Ergebnisse, die fortlaufend aktualisiert werden. Zunächst werden die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt, alle weiteren Ergebnisse werden im Anschluss erwartet. Am Super-Wahlsonntag finden zudem Landratswahlen statt - im Kreis Offenbach, im Kreis Gießen und im Kreis Waldeck-Frankenberg.

Nordhessen: Borken | Frankenau | Frielendorf | Immenhausen | Malsfeld | Nieste | Oberaula | Rosenthal | Spangenberg | Willingshausen

Mittelhessen: Büdingen | Buseck | Ehringshausen | Fronhausen | Gießen | Glauburg | Grünberg | Karben | Merenberg | Ranstadt | Rockenberg | Wettenberg

Osthessen: Bad Orb | Biebergemünd | Gemünden (Felda) | Neuenstein

Rhein-Main: Maintal | Neu-Isenburg | Rodgau | Seligenstadt

Südhessen: Breuberg

Nordhessen

Borken (Schwalm-Eder): Bürgermeister Marcèl Pritsch (FWG) will sein Amt gegen die unabhängigen Kandidaten Andreas Becker und Yvonne Winter verteidigen. [zurück]

Frankenau (Waldeck-Frankenberg): Zur Wahl stehen: Der Sozialdemokrat Philipp Gabriel, Horst-Werner Bremmer von den Freien Bürgern Frankenau (FB) sowie Dietmar Wassermann und Manuel Steiner (beide unabhängig). Amtsinhaber Björn Brede (SPD) tritt nach zwei Legislaturperioden nicht mehr an. [zurück]

Frielendorf (Schwalm-Eder): Jens Nöll (SPD) geht als einziger Kandidat ins Rennen. Amtsinhaber Thorsten Vaupel (SPD) hört auf. [zurück]

Immenhausen (Kassel): Um die Nachfolge von Bürgermeister Jörg Schützeberg (unabhängig) bewerben sich: Lars Obermann (SPD), Ute Krug von der Freien Liste Immenhausen (FLI) und Hans Christian Göttlicher (CDU). [zurück]

Malsfeld (Schwalm-Eder): Michael Hanke (SPD), Bernd Grünhaupt von der Gemeinschaftsliste Hochland-Fuldatal (GL) und Andre Teumer-Weißenborn (CDU) wollen ins Rathaus. Amtsinhaber Herbert Vaupel (SPD) tritt nicht mehr an. [zurück]

Nieste (Kassel): Der Niester Bürgermeister Edgar Paul (SPD) musste nach einem Bürgerentscheid seinen Stuhl räumen. Er war zuvor wegen Untreue zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden. Nun wollen die Bewerber Philipp Meier und Klaus Missing (beide unabhängig) Bürgermeister werden. [zurück]

Oberaula (Schwalm-Eder): Der amtierende Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bewirbt sich als einziger Kandidat für seine dritte Legislaturperiode. [zurück]

Rosenthal (Waldeck-Frankenberg): Nur der CDU-Kandidat Stefan Jakob tritt an. Bürgermeister Hans Waßmuth (CDU) hört nach drei Amtszeiten auf. [zurück]

Spangenberg (Schwalm-Eder): Mit Michael Johne (SPD), Peter Scheben (CDU) sowie Andreas Rehm und Wilfried Dräger (beide unabhängig) treten vier Männer gegeneinander an. Der amtierende Bürgermeister Peter Tigges (CDU), seit 2003 im Amt, stellt sich nicht mehr zur Wahl. [zurück]

Willingshausen (Schwalm-Eder): Bürgermeister Heinrich Vesper (FDP), seit 1997 im Amt, möchte nicht nochmal verlängern. Übernehmen wollen den Posten der unabhängige Kandidat Martin Grein sowie sein Konkurrent Luca Fritsch, ebenfalls unabhängig. [zurück]

Mittelhessen

Büdingen (Wetterau): Gleich sechs Kandidaten wollen den amtierenden Bürgermeister Erich Spamer (FWG) beerben: Darunter sind Benjamin Harris (CDU), Rolf Kleta (SPD) sowie Robin Nepomuk Mai (FDP) und Daniel Lachmann (NPD). Zudem treten die beiden unabhängigen Kandidaten Stefan Zielenkiewitz und Ulrich Majunke an. [zurück]

Buseck (Gießen): CDU-Politiker Michael Ranft fordert Amtsinhaber Dirk Haas (SPD) bei der Bürgermeisterwahl heraus. [zurück]

Ehringshausen (Lahn-Dill): Nur Jürgen Mock (SPD) tritt an. Der amtierende Bürgermeister kandidiert für eine weitere Amtszeit. [zurück]

Fronhausen (Marburg-Biedenkopf): Die einzige Kandidatin ist Amtsinhaberin Claudia Schnabel von der Intiative Fronhausen (IF). [zurück]

Gießen: Hier findet die Oberbürgermeisterwahl statt. Gleich fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Amtsinhaberin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Die Bürger haben die Wahl zwischen Alexander Wright (Grüne), CDU-Kandidat Frederik Bouffier, Frank-Tilo Becher von der SPD, Marco Rasch (Die Partei) sowie dem unabhängigen Bewerber Thomas Dombrowski. [zurück]

Glauburg (Wetterau): Sicher ist: Eine Frau wird ins Rathaus einziehen. Es bewerben sich Henrike Strauch (SPD) und Dagmar Ringwald (unabhängig). Amtsinhaber Carsten Krätschmer (SPD) verzichtet auf eine weitere Kandidatur. [zurück]

Grünberg (Gießen): Der Bürgermeisterkandidat Marcel Schlosser (CDU) fordert Amtsinhaber Frank Ide (FW Grünberg) heraus. [zurück]

Karben (Wetterau): Es tritt nur Amtsinhaber Guido Rahn (CDU) für eine weitere Amtszeit an. [zurück]

Merenberg (Limburg-Weilburg): Bürgermeister Oliver Jung (SPD) stellt sich erneut zur Wahl. [zurück]

Ranstadt (Wetterau): Als einzige Bewerberin will Bürgermeisterin Cäcilia Reichert-Dietzel (SPD) wiedergewählt werden. [zurück]

Rockenberg (Wetterau): Den Rathaussessel wollen Johannes Weil (CDU), Olga Schneider von der Dorfpartei und John Schuh (unabhängig) erobern. Der amtierende Bürgermeister Manfred Wetz (parteilos) tritt nach drei Amtszeiten nicht nochmal an. [zurück]

Wettenberg (Gießen): Ins Rennen um den Bürgermeister-Posten gehen SPD-Mann Ralf Volgmann und Andreas Heuser von der CDU sowie die unabhängigen Kandidaten Philipp Nickel und Marc Nees. Amtsinhaber Thomas Brunner (SPD) kandidiert nicht mehr. [zurück]

Bad Orb (Main-Kinzig): Amtsinhaber Roland Weiß (unabhängig) will es noch mal wissen. Doch er hat gleich drei Konkurrenten: CDU-Politiker Tobias Weisbecker, Ralf Meinerzag (Grüne) sowie Nicolai Rhein (unabhängig) stellen sich ebenfalls zur Wahl. [zurück]

Biebergemünd (Main-Kinzig): Simon Beck (CDU) und Matthias Schmitt (unabhängig) wollen ins Rathaus einziehen. Der parteilose Bürgermeister Manfred Weber tritt nicht mehr an. [zurück]

Gemünden/Felda (Vogelsberg): Ins Rennen gehen Daniel Müller für die Bürger-Gemeinschaft Gemünden (BGG) und die unabhängigen Kandidaten Olaf Pior und Gerhard Kaminski. Der parteilose Bürgermeister Lothar Bott, seit 2004 im Amt, hört auf. [zurück]

Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg): Es kandidieren Roland Urstadt (CDU) und Roland Sauer (unabhängig). Amtsinhaber Walter Glänzer (CDU) tritt nicht mehr an. [zurück]

Maintal (Main-Kinzig): Bürgermeisterin Monika Böttcher (unabhängig) will es nochmal wissen. Gegen sie treten die Kandidaten Götz Winter (CDU) und Martin Spichal (SPD) an. [zurück]

Neu-Isenburg (Offenbach): Gleich fünf Kandidaten wollen die Geschicke der Stadt lenken: Stefan Schmitt (CDU), Oliver Gröll (Grüne) und Dirk Gene Hagelstein (SPD) sowie Thilo Seipel und Michael Louis Adam (beide unabhängig) treten zur Wahl an. Der amtierende Bürgermeister Herbert Hunkel (unabhängig) verzichtet auf eine weitere Kandidatur. [zurück]

Rodgau (Offenbach): Die beiden Bewerber Max Breitenbach und Michael Schüßler werfen ihren Hut in den Ring. Beide treten als Überparteiliche an, Breitenbach ist allerdings CDU-Mitglied. FDP-Mann Schüßler wird neben seiner eigenen Partei von SPD, Grünen, Freien Wählern und der Tierschutzpartei unterstützt. Amtsinhaber Jürgen Hoffmann (SPD) hört nach seiner zweiten Amtszeit auf. [zurück]

Seligenstadt (Offenbach): Bürgermeister Daniell Bastian (unabhängig) will sein Amt gegen den SPD-Konkurrenten Michael Gerheim (SPD) verteidigen. [zurück]

Breuberg (Odenwald): Als einzige Kandidatin tritt Deirdre Heckler (SPD) an. Amtsinhaber Jörg Springer (SPD) wollte nicht mehr kandidieren. [zurück]

