Fragen & Antworten

Zum Artikel Zehn Dinge, die Sie zur Kommunalwahl wissen müssen

Am 14. März sind Kommunalwahlen in Hessen. Aber wer wird da überhaupt gewählt? Und was ändert sich durch die Corona-Pandemie? Wir geben Antworten auf häufige Fragen. [mehr]