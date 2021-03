Während sich CDU und SPD mit Masken- oder AWO-Affäre rumschlagen müssen, starten die Grünen bei den Kommunalwahlen durch: In fünf großen Städten wurden sie stärkste Kraft - erstmals auch in Kassel und Frankfurt.

"Die bisherigen Ergebnisse bei den #kommunalwahlhessen sehen sehr erfreulich für uns #grüne aus", twitterte Grünen-Landeschef Philip Krämer am Sonntagabend. Eine eher zurückhaltende Einschätzung angesichts dessen, was sich nach der Kommunalwahl abzeichnet: In den meisten großen Städten wuchs der grüne Balken bei den vorläufigen Ergebnissen am höchsten. Landesweit dürften die Grünen zweitstärkste Kraft hinter der CDU werden.

Weitere Informationen Trendergebnis steht noch aus Noch lässt das Trendergebnis für Hessen auf sich warten. Es wird nach Angaben des Statistischen Landesamts nicht vor Montagmittag veröffentlicht. Das Landesergebnis für Hessen wird auf Basis der Trendergebnisse (ohne die kumulierten und panaschierten Stimmen) in den 21 Landkreisen sowie den fünf kreisfreien Städten errechnet. Ende der weiteren Informationen

Auch Hessens bekanntester Grünen-Politiker, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, hielt sich am Abend angesichts der noch vorläufigen Ergebnisse zurück und sprach bescheiden von einem "schönen Tag" für seine Partei. Das Ziel, landesweit zweitstärkste Kraft zu werden, sei vermutlich erreicht worden. In den großen Städten gehe es sogar um die ersten Plätze.

Immerhin kam Al-Wazir am Wahlabend bereits zu dem Schluss, dass sich im Parteiensystem grundsätzlich etwas geändert habe: Die Grünen seien jetzt keine "Kleinpartei" mehr, sondern eine "Mittelpartei".

In Wiesbaden knapp hinter der CDU

In Frankfurt und Kassel werden die Grünen ziemlich sicher jeweils erstmals die stärkste Fraktion in den Stadtverordnetenversammlungen stellen. In Darmstadt verteidigten die Grünen trotz leichter Verluste ihre Stellung als stärkste Kraft.

In den zwei weiteren kreisfreien Städten des Landes, in Wiesbaden und Offenbach, verfehlten die Grünen zwar ihr Ziel, stärkste Kraft zu werden. In Wiesbaden landen sie den vorläufigen Zahlen zufolge aber nur knapp hinter der CDU auf Platz zwei, in Offenbach hinter SPD und CDU auf Platz drei. In Gießen und Marburg wurden die Grünen mit Abstand stärkste Kraft.

Grüne Spitzenkandidatin: "Das wäre historisch"

Besondere Freude löste der zweistellige Zuwachs der Grünen in Frankfurt aus: von 15,3 Prozent bei der Kommunalwahl 2016 auf nun 25,6 Prozent (Stand Montag 3.20 Uhr). "Wenn sich das bestätigen sollte, wäre das historisch", sagte die Frankfurter Spitzenkandidatin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag, Martina Feldmayer, am Abend begeistert.

Jubel auch in Marburg, wo die Grünen in der OB-Wahl den amtierenden Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) mit ihrer Kandidatin Nadine Bernshausen in die Stichwahl zwangen. "Es wird Zeit für eine Oberbürgermeisterin nach 800 Jahren Marburger Stadtgeschichte", twitterte Kunstministerin und Marburgerin Angela Dorn (Grüne).

Politikwissenschaftler: "Keine Eintagsfliege"

"Die Grünen haben einen Lauf", konstatierte Eike-Christian Hornig, Politikwissenschaftler der Gießener Universität, im hr-fernsehen. Dazu trage sicher bei, dass sie in der letzten Zeit skandalfrei gewesen seien. Die Wähler der Grünen lebten vor allem in den Städten: "Da sprechen sie ein bestimmtes Klientel an - und das ist keine Eintagsfliege." Hornig zufolge handelt es sich dabei um eine langfristige Entwicklung, tatsächlich etablierten sich die Grünen immer deutlicher.

Al-Wazir räumte ein, das die Grünen von den Affären bei CDU und SPD profitiert hätten. Dennoch seien die guten Ergebnisse seiner Partei ein Vertrauensbeweis. Jetzt gelte es, genau das zu tun, "wofür wir gewählt worden sind". Und dann ließ er seiner Freude doch noch freien Lauf: "Es fühlt sich ein bisschen wie ein Wunder an."

Bouffier: "Ins Genick gehauen"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betonte am Montagmorgen, er gehe davon aus, dass sich die CDU bei den Kommunalwahlen insgesamt an vorderster Stelle behaupten konnte: "In der Summe hat die CDU in Hessen nach meiner Einschätzung ihre Position Platz eins gehalten." An die Adresse seines Koalitionspartners gerichtet sagte er, die Grünen hätten offenbar "in einigen Städten sehr gut zugelegt".

Die Wahl sei für die Christdemokraten allerdings sehr schwierig gewesen, räumte Bouffier ein: "Die letzten zehn Tage waren für uns als CDU natürlich eine Katastrophe." Die "Nummer mit den Abgeordneten, die sich an den Masken bereichert haben, das hat uns natürlich ins Genick gehauen".

Die Menschen seien angesichts der Corona-Pandemie ohnehin gestresst, die Vorwürfe gegen die CDU-Politiker in Berlin hätten "mit Sicherheit nicht geholfen", sagte der CDU-Landesvorsitzende im hr. Trotzdem werde seine Partei bei den Kommunalwahlen in Hessen nicht so schlecht abschneiden wie die die CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

AWO-Affäre hinterlässt Spuren

Eine Affäre belastete auch den Wahlkampf der Frankfurter SPD, wie deren Vorsitzender Mike Josef am Sonntagabend einräumte. Die Sozialdemokraten hätten nicht nur mit einem schlechten Bundes- und Landestrend zu kämpfen gehabt, sagte der Planungsdezernent, sondern auch mit der AWO-Affäre. Diese sei wohl "nicht spurlos" an der Partei vorbeigegangen.

Kurz vor der Wahl war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen des Anfangsverdachts der Vorteilnahme ermittelt. Es geht laut Staatsanwaltschaft darum, dass Zübeyde Feldmann als Leiterin einer Kita ein überhöhtes Gehalt und einen Dienstwagen gestellt bekam - und das möglicherweise im Beisein und mit Einverständnis des Frankfurter OBs.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 15.03.2021, 19.30 Uhr