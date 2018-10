Volker Bouffier (CDU) will nach der Landtagswahl hessischer Ministerpräsident bleiben, Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) will es werden. Wer die besseren Argumente hat, wollen sie am Mittwoch im TV-Duell im hr-fernsehen zeigen. Fünf Antworten vorab.

Volker Bouffier (CDU, 66) gegen Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD, 49): Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl am 28. Oktober treffen am Mittwoch im hr-fernsehen der hessische Ministerpräsident und der Spitzenkandidat der größten Oppositionsfraktion im Landtag im TV-Duell aufeinander:

"#hrWAHL - Das Duell" um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de sowie auf unserer Facebook-Seite . Auch im Radio ist das TV-Duell zu hören - in hr-iNFO.

Wer sind die Kontrahenten, wie stehen sie und ihre Parteien in den Wahlumfragen da, und wie soll das TV-Duell ablaufen? Ein Überblick:

Die Ausgangslage: Was sagen die Wahlumfragen?

Im Vergleich zur Landtagswahl 2013 sehen die Wahlumfragen für die Parteien der beiden Kontrahenten deutliche Stimmenverluste voraus: Die CDU, Partei von Ministerpräsident Bouffier, liegt im Hessentrend von Ende September bei 28 Prozent, das sind gut 10 Prozentpunkte weniger als das Wahlergebnis 2013 (38,3%). Schäfer-Gümbels SPD liegt im jüngsten Hessentrend bei 23 Prozent, knapp 8 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2013 (30,7%).

Könnte man den Ministerpräsidenten in Hessen direkt wählen, würden sich laut Hessentrend 43 Prozent der Befragten für Bouffier entscheiden, 39 Prozent für Schäfer-Gümbel.

Auch in der Frage nach der Zufriedenheit mit Politikern liegt Bouffier im Hessentrend vorne: 54 Prozent der Befragten äußerten sich sehr zufrieden oder zufrieden über den Ministerpräsidenten. Schäfer-Gümbel kommt bei derselben Frage auf 43 Prozent Zufriedenheit.

Die genaue Frage lautete: Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilen können, geben Sie das bitte an. Bild © hessenschau.de

Die Politiker: Wer debattiert hier eigentlich mit wem?

Bouffier und Schäfer-Gümbel sind beide erfahrene Landespolitiker mit Einfluss auf der Bundesebene ihrer Parteien.

Thorsten Schäfer-Gümbel bei einer Rede im Landtag, im Hintergrund Volker Bouffier. Bild © picture-alliance/dpa

Bouffier zog 1982 - vor 36 Jahren - erstmals in den Landtag ein. Bevor er 2010 Ministerpräsident wurde, war er elf Jahre lang hessischer Innenminister. In der CDU ist Bouffier seit 2010 Landesvorsitzender und auch einer der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Seit 2014 ist er Chef einer Koalitionsregierung aus CDU und Grünen.

Schäfer-Gümbel kam 2003 als Abgeordneter in den Landtag. Bei der Landtagswahl 2009 war er zum ersten Mal Spitzenkandidat der SPD, nachdem seine Vorgängerin Andrea Ypsilanti mit ihrer Idee einer rot-grünen Minderheitsregierung unter Duldung der Linkspartei fraktionsintern gescheitert war. Schäfer-Gümbel übernahm von ihr 2009 den Vorsitz von Landespartei und Landtagsfraktion. Seit 2013 ist er zudem einer der Vize-Bundesvorsitzenden seiner Partei.

Die Menschen: Wie sind die Kontrahenten privat?

Bouffier und Schäfer-Gümbel duzen sich nicht, obwohl sie im Landtag seit Jahren regelmäßig aufeinander treffen. Zudem haben sie einige Gemeinsamkeiten:

Beide wohnen im Raum Gießen: Bouffier in der Stadt Gießen, wo er geboren und aufgewachsen ist, Jura studiert und Basketball gespielt hat. Schäfer-Gümbel lebt in Lich im Kreis Gießen. Geboren ist er in Oberstdorf in Bayern, aufgewachsen in der Stadt Gießen. Auch Schäfer-Gümbel studierte in Gießen: Agrar- und Politikwissenschaft.

Bouffier und Schäfer-Gümbel mit Ehefrauen Ursula und Annette. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Beide haben drei Kinder und sind verheiratet. Ihre Ehefrauen Ursula Bouffier und Annette Gümbel treten immer wieder auch auf politischen Terminen mit ihnen auf.

Der Wahlkampf: Wie werben die beiden um Wählerstimmen?

Der eine präsentiert sich als Macher, der andere als Herausforderer:

Ministerpräsident Bouffier setzt im Wahlkampf auf seine bisherige Bilanz als Ministerpräsident: Hessen sei familien- und kinderfreundlich, sicher, und die Wirtschaft stehe sehr gut da. Auf Wahlplakaten ist er unter anderem mit Slogans zu sehen wie "Damit Hessen stark bleibt" oder "#starkesHessen". Im hr-Kandidatencheck antwortete er auf die Frage, warum er bei der Wahl antrete: "Weil ich die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen möchte - bei mir zuhause als Abgeordneter und für Hessen als Ministerpräsident."

SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel will Bouffier beerben und neuer Ministerpräsident werden. Er formulierte einen "Hessenplan+" als Vision für Hessen, stellte ein Regierungsteam zusammen und spricht von Wechsel. Auf Wahlplakaten ist er als Anpacker zu sehen: Mit hochgekrempelten Ärmeln trägt er einen Holzbalken auf seiner Schulter oder hilft einer Mutter mit dem Kinderwagen. Im hr-Kandidatencheck versprach er unter anderem, dass er für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen wolle und für weniger Staus.

Über den einen oder anderen Auftritt der beiden wurde auch gelacht: Schäfer-Gümbel schaffte es im Mai in die "ZDF heute-show" mit einem Interview in einem MDR-Beitrag . Auf die Reporter-Frage, was genau sich für schlecht bezahlte Lkw-Fahrer ändern müsse, drehte sich Schäfer-Gümbel auf einem Lkw-Rastplatz ratsuchend in Richtung Fahrer um und bat um Argumentationshilfe.

Bouffier schaffte es im August in die NDR-Satiresendung "extra 3" mit einem Ritt auf einem Karussel-Hahn - auf der "Gickelbahn" im Taunus Wunderland. Kommentar: "Vorsicht, hier kommt ein hessischer Gockel geritten."

Die Regeln: Wie läuft das TV-Duell ab?

Die Sendung "#hr-WAHL - Das Duell" dauert 60 Minuten. Bouffier und Schäfer-Gümbel erhalten etwa die gleiche Redezeit. Jedes Thema wird durch Rede und Gegenrede eingeleitet, die Länge pro Statement sollte 90 Sekunden nicht überschreiten. Wer überzieht, muss sich später kürzer fassen. Die erste Frage geht an Ministerpräsident Bouffier, das letzte Wort hat Herausforderer Schäfer-Gümbel.

Moderiert wird die Sendung von Ute Wellstein, Leiterin des TV-Landtagsstudios des hr in Wiesbaden, und hessenschau-Moderatorin Kristin Gesang. Gefragt wird, was die Hessen bewegt. Laut jüngstem Hessentrend sind das die Themen Bildung, Zuwanderung, Verkehr, und Wohnen.

Das TV-Duell wird am Mittwoch im Studio 1 des hr in Frankfurt aufgezeichnet und dann von 20.15 bis 21.15 Uhr im hr-fernsehen sowie im Livestream auf hessenschau.de und unserer Facebook-Seite gezeigt, zudem im Radio bei hr-iNFO gesendet. Im Anschluss ab 21.15 Uhr gibt es Analysen, Meinungen und Einschätzungen - sowohl im hr-fernsehen als auch bei hr-iNFO.