Ungewisse Mehrheiten, unentschlossene Wähler: So wichtig waren Last-Minute-Effekte selten bei einer Hessenwahl. In der aufgewühlten bundespolitischen Lage verdienen die Stars fürs große Wahlkampf-Finish der Parteien besonderes Interesse.

Schwarz-Grün-Gelb, Rot-Grün-Gelb, Rot-Grün-Rot - oder vielleicht doch wieder Schwarz-Grün? Eine Woche vor der Landtagswahl scheint in Hessen vieles möglich. Vielleicht sogar ein grüner Ministerpräsident? Verschiebungen und uneindeutige Mehrheiten machen die kommenden Tage für die Wahlkämpfer zum Stresstest.

Zumal immerhin 40 Prozent der Wahlberechtigten dem aktuellen Hessentrend zufolge sich noch nicht festgelegt haben, wen sie wählen - oder ob sie es überhaupt tun. Also nimmt der Wahlkampf noch einmal Fahrt auf und die Promi-Dichte steigt. Nicht immer in der aktuellen Lage versteht sich die Personal-Besetzung der Wahlkampf-Höhepunkte von selbst. Ein Überblick.

Donnerstag: Angela Merkel und Annalena Baerbock

In der CDU-Hochburg Fulda bestreiten Ministerpräsident Volker Bouffier und Kanzlerin Angela Merkel den Wahlkampfabschluss – ihr vierter gemeinsamer Termin in Hessen in dieser Woche. Auch wenn das vor Monaten ausgemacht wurde, passt es zur jahrelangen Linie Bouffiers: Obwohl aus Berlin gerade heftigster GroKo-Gegenwind kommt und der Kanzlerinnen-Werbeeffekt sich nicht mehr von selbst versteht, gibt er jetzt nicht den Merkel-Kritiker. 15 Uhr Kongresszentrum Esperanto in Fulda.

Tarek Al-Wazir und Priska Hinz, Landesminister und Doppel-Spitze der Grünen für die Landtagswahl, haben für Donnerstagabend einen Teil der Bundes-Doppelspitze eingeladen: Annalena Baerbock kommt zum offiziellen Wahlkampf-Abschluss nach Frankfurt. Die Stimmung wird dem Erfolg in Bayern und den Umfrage-Höhenflügen entsprechen: im Bund als Oppositions- und in Hessen als Regierungspartei. 18.00 Uhr Union-Halle in Frankfurt.

Freitag: Lindner, Gysi und Gauland

Funktionär ist Gregor Gysi (Linke) nicht mehr, als Zugpferd dient er der Partei aber gerne - auch drei Tage vor der Wahl in Hessen. Den Spitzenkandidaten Janine Wissler und Jan Schalauske wird recht sein, dass der 70-Jährige nicht nur populärster Linker ist. Ihn verbindet auch niemand mit dem Richtungsstreit der Bundespartei rund um Sarah Wagenknecht, Katja Kipping und Bernd Riexinger. 19 Uhr Mauritiusplatz in Wiesbaden.

Die Hessen-FDP hat in René Rock einen Spitzenkandidaten, dessen Bekanntheitsgrad steigerungsfähig ist. Aber sie hat auf Bundesebene einen Star. Klar, dass der Parteivorsitzende Christian Lindner beim Wahlkampfhöhepunkt hilft. Hinterher reden die beiden vielleicht noch einmal über Jamaika - die Koalition, aus der mit Lindner in Berlin nichts wurde und der Rock in Wiesbaden nicht ganz abgeneigt scheint. 17.30 Uhr Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt.

Wer darf - das wäre in turbulenten Flügelzoff-Zeiten vielleicht die Frage gewesen. Im schon länger um bürgerliches Auftreten bemühten AfD-Landesverband nicht mehr. Und gewiss nicht bei der Einladung von Spitzenkandidat Rainer Rahn an die Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Letzterer hat ein Heimspiel: als Ex-Chef der Hessischen Staatskanzlei. Und Hessen ist AfD-Gründungsland. 19 Uhr Kurhaus-Kolonnaden in Wiesbaden.

Samstag: Malu Dreyer

SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel setzt in wirklich letzter Minute - nein, nicht auf die nach dem Bayern-Desaster verstärkt unter Druck stehende Bundesvorsitzende Andrea Nahles. Sie tritt schon am Mittwoch in Heuchelheim (Gießen) auf. Unterstützen lässt er sich zum Abschluss von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der 2016 im benachbarten Rheinland-Pfalz der Wahlerfolg gelang - und ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP, wie es auch in Hessen denkbar ist. 16 Uhr Kranzplatz in Wiesbaden.