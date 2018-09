Schule als Baustelle - nicht nur in Frankfurt wie hier an der Elisabethenschule ein Thema.

Schule als Baustelle - nicht nur in Frankfurt wie hier an der Elisabethenschule ein Thema. Bild © hessenschau.de

Baustelle Schule - und was die Politik in Hessen tun will

Kaputte Klos, bröckelnder Putz, vereinzelt schon mal Einsturzgefahr: Etliche Schulen in Hessen müssen saniert werden. Ein Streitthema im Landtagswahlkampf – auch wenn das Land nicht in erster Linie zuständig ist.

Die Mauern bröckeln, Dach und Wände sind nicht gedämmt, die Heizungen schwächeln: An der Wilhelm-Leuschner-Schule im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim gruppieren sich sechs Pavillons um einen Schulhof mit rissigem Asphalt, gebaut in den 1970er Jahren für jeweils vier Klassen. Seitdem ist nicht mehr viel passiert.

"Durch die morschen Fensterrahmen können Sie mit dem Finger gehen. Es ist halt nie was gemacht worden", seufzt Schulleiter Roland Herrmann. Eltern haben die Wände gestrichen und bunte Vorhänge genäht, um eine schönere Atmosphäre zu schaffen. Doch hier fehlt mehr als ein Eimer Farbe. Und nicht nur hier.

Rätselraten über die Kosten

In ganz Wiesbaden ist von 400 Millionen Euro Sanierungsbedarf die Rede, in Frankfurt sogar von einer Milliarde. Containerlösungen wie an der 55 Millionen Euro schweren Dauersanierungsbaustelle des Gymnasiums Elisabethenschule im Frankfurter Nordend werden oft jahrelang benötigt.

Wie groß der Investitionsbedarf genau ist, vor allem landesweit, dazu gibt es keine genauen Zahlen. Die Bildungsgewerkschaft GEW schätzt, dass mindestens 3,5 Milliarden Euro für die insgesamt rund 1.800 Schulen im Land nötig sind. Die GEW macht das Thema neben der Lehrerversorgung zu einem zentralen Kritikpunkt im laufenden Landtagswahlkampf.

Investitionsprogramm gestartet

Die schwarz-grüne Landesregierung verweist darauf, dass sie zum einen schon viel tue. Im Sommer gab sie den Startschuss für ein kommunales Schulinvestitionsprogramm in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Kritik der Opposition: Das reiche nicht. Und gerade einmal 89 Millionen Euro kämen vom Land selbst, das meiste Geld dagegen vom Bund. Die Kommunen selbst müssten sich auch beteiligen.

Das Land macht geltend, dass es selbst gar nicht hauptverantwortlich ist und daher auch den Investitionsbedarf nicht genau beziffern kann. Schulträger - und damit in der Pflicht bei Bau, Unterhaltung, Sanierung und Ausstattung - sind in fast allen Fällen die jeweiligen Kreise und Städte. Das in diesem Fall kostenträchtige kommunale Selbstverwaltungsrecht führt dazu, dass Hessens Schulen je nach Region in sehr unterschiedlicher Verfassung sind.

Es geht auch anders

Beispiel Darmstadt-Dieburg: Dunkle Schulflure und stinkende Toiletten haben hier Seltensheitswert. Denn in Eigenregie treibt der Landkreis seit Jahren ein ehrgeiziges Modernisierungsprogramm für seine rund 80 Schulen voran. Was in Wiesbaden nötig ist, 400 Millionen Euro, ist hier schon geflossen. Mittlerweile geschieht das sogar anhand eigener Schulbauleitlinien.

In Weiterstadt an der Hessenwaldschule sind sie erstmals umgesetzt worden. Von einem lichtdurchfluteten Atrium geht es über Treppenaufgänge in Lernlandschaften mit Klassenräumen, einer Multifunktionsfläche, dazu gemütlichen Lern- und Leseecken mit Sitzkissen und einer kleinen Küche mit langer Theke. Kreis-Schuldezernent Christel Fleischmann (Grüne) sagt zu den Erfahrungen: "Das ist ganz offensichtlich ein Gewinn für die Pädagogik."

Landesinitiative gegen Ekel-WCs?

An der Wilhelm-Leuschner-Schule in Mainz-Kostheim kann man von der Erfüllung sehr viel grundlegender Bedürfnisse zurzeit nur träumen. "Meine Tochter verkneift sich acht Stunden lang das Zur-Toilette-Gehen", berichtet Claudia Vogt vom Elternbeirat über den Ekelfaktor der Sanitäranlagen.

Immerhin: Nach Druck der Eltern und einer Online-Petition hat die Stadt für Instandhaltung in diesem und im nächsten Jahr 22 Millionen und für Investitionen 50 Millionen Euro bereit gestellt.

Das Problem und die Wahlprogramme

Vielleicht tut sich auch bei den Toiletten etwas. Neben dem bestehenden Investitionsprogramm für die kommenden Jahre verspricht die CDU unter anderem ein landesweites Programm zur Sanierung der Schulklos. Geht es nach den Grünen , wird ein neues kommunales Investitionsprogramm vor allem der Schulsanierung gewidmet. Schwerpunkt auch hier: die Schulklos.

Die oppositionelle SPD wertet den Beitrag des Landes als "erschütternd gering" und stellt eine Sanierungsoffensive in Aussicht. Ähnlich die Linke: Sie will ein landeseigenes Förderprogramm, das den Kommunen nicht wie bisher neue Darlehen mit Rückzahlungsdruck auferlege. Die FDP verlangt: Marode Schulen sollten der Vergangenheit angehören. Im Wahlprogramm der AfD werden Schulsanierungen nicht ausdrücklich thematisiert.

