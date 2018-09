Eine nachdenkliche und zugleich kämpferische CDU, eine siegessichere SPD, trotz guter Werte verhaltene Grüne, eine aggressive AfD und zuversichtliche Linke: Die Parteien deuten das Ergebnis des aktuellen Hessentrends jeweils in ihrem Sinn.

Der aktuelle hr-Hessentrend fällt für die Regierungsparteien zum wiederholten Mal ernüchternd aus: Geht es bei der Landtagswahl am 28. Oktober so aus wie bei dem aktuellen Stimmungsbild, dann wird es für eine Neuauflage von Schwarz-Grün nicht mehr reichen. Zwar legten die Grünen um drei Punkte auf 17 Prozent zu, doch die CDU stürzte um drei Punkte auf 28 Prozent ab - und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 30 Prozent.

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier reagierte gelassen und kämpferisch auf die Umfragewerte. Es sei nicht der Anspruch seiner Partei, in einer Umfrage 28 Prozent Zustimmung zu bekommen. Bis zur Landtagswahl im Oktober "werden wir uns gewaltig anstrengen und, da bin ich sicher, noch zulegen", sagte Bouffier dem hr.

Bouffier bezog sich auch auf das jüngste ZDF-Politbarometer , wonach die hessische CDU noch auf 32 Prozent kam - was allerdings immer noch sechs Punkte unter dem realen Ergebnis der Landtagswahl vom Herbst 2013 läge.

Bouffier: Bundespolitik belastet

Bouffier sieht die gesunkenen Umfragewerte auch im Dauerstreit in der Großen Koalition in Berlin begründet: "Wenn ich sehe, dass die Menschen laut Umfrage eigentlich zufrieden sind mit unserer Arbeit, dann muss es Bereiche der Bundespolitik geben, die uns mitbelasten", so Bouffier, der neben dem Fall Maaßen vor allem das Thema Diesel im Fokus sieht: "Ich hoffe, dass es in diesem Punkt in den nächsten Wochen nach vorne geht."

Als Gegenpunkt zum turbulenten Berlin setzt die CDU in Hessen weiter auf Stabilität: "Eine Regierung ohne Krach, ohne Krawall", so Bouffiers Motto. Das Ziel sei klar: "Wir wollen so stark werden, dass ohne uns nicht regiert werden kann."

CDU-Generalsekretär Manfred Pentz kündigte für die letzten fünf Wochen vor der Wahl einen verstärkten Haustür-Wahlkampf an: "Die aktuellen Werte sind für uns auch ein Weckruf." Machtoptionen sind für die CDU, seit 1999 in der Regierung in Hessen, eine große Koalition mit der SPD oder eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP.

Grüne trauen Umfragewerten nicht so ganz

Die Grünen feiern ihren guten Wert zurückhaltend. "Wir wissen: Umfragen sind Momentaufnahmen", teilten die Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir mit. Die beiden gestalten als Minister die schwarz-grüne Regierungsarbeit mit und loben sich selbst für "unseren Kurs der Eigenständigkeit und klaren Botschaften", der sich in den guten Zahlen ausdrücke. Bei der Landtagswahl 2013 erhielten die Grünen noch rund elf Prozent.

Nur wer grün wähle, stelle die Weichen "für echten Klimaschutz, die Energie-, Verkehrs- und Agrarwende, für faire Bildungschancen und die offene und vielfältige Gesellschaft", schrieben Hinz und Al-Wazir, deren Partei als drittstärkste Kraft im Hessentrend die AfD wieder hinter sich ließ. Bliebe es bei den Zahlen aus der Umfrage, reichte es für die Grünen aber lediglich in einer Jamaika-Koalition zum Weiterregieren.

SPD will Bundestrend trotzen - und mehr

Für die SPD erklärte Generalsekretärin Nancy Faeser, sie sehe ihre Partei auf einem guten Weg: 23 Prozent in der hr-Umfrage, gar 25 Prozent in der Erhebung für das ZDF, das seien Werte deutlich über dem mageren Bundestrend. Die Sozialdemokraten setzten auf die Themen, die viele Wähler umtreibe: bezahlbarer Wohnraum und gute Bildungschancen.

Faeser deutete die Zahlen so, dass die Befragten weder der CDU noch den Grünen bei diesen Zukunftsthemen etwas zutrauten. Sie halte es weiterhin für möglich - trotz der für die SPD schwierigen Lage im Bund -, dass die hessischen Sozialdemokraten am Abend des 28. Oktobers den klaren Auftrag der Wähler zur Regierungsbildung hätten.

AfD fühlt sich von Bouffier verunglimpft

Die AfD-Landesvorsitzenden Robert Lambrou und Klaus Herrmann schossen sich in ihrer Reaktion auf den Hessentrend auf Ministerpräsident Bouffier ein: "Die Bürger wollen keinen Chefdiffamierer als Ministerpräsidenten!" Seit die CDU Anfang September erstmals in einer Umfrage für die Bild-Zeitung unter die 30-Prozent-Marke gesunken sei, greife Bouffier ihre Partei unverhältnismäßig scharf als "Gefahr für Deutschland" an. Neuerdings halte Bouffier sogar eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz für denkbar.

Freilich erhalte die AfD hinter vorgehaltener Hand auch aus den Reihen der Christdemokraten Zustimmung für ihre Positionen, meinen Lambrou und Herrmann: "Die AfD ist lediglich eine Gefahr für das Wahlergebnis der hessischen CDU."

Linke: Wir setzen auf die richtigen Themen

Der jüngste Hessentrend sieht die Linke stabil auf acht Prozent, daraus schöpft deren Landesvorsitzender Jan Schalauske Zuversicht: "Der Wert bestätigt uns, die sozialen Probleme der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken." Mit Bildung, Verkehr und Wohnen gewännen die Kernthemen der Linken laut Umfrage bei den Bürgern an Bedeutung. Viele Menschen trauten der Linken zu, "für bezahlbaren Wohnraum und soziale Gerechtigkeit zu sorgen", pflichtete Fraktionschefin Janine Wissler bei.

Kämpfen will die Linke nicht nur gegen "die Stillstandskoalition von Bouffier und Al-Wazir", sondern gegen rechte Hetze: "Mit dem neuerlich hohen Wert für die AfD werden wir uns nicht abfinden."

FDP freut sich über stabile Lage oberhalb von fünf Prozent

Auch die den Umfragen nach kleinste Partei im kommenden Landtag begreift den Hessentrend als Bestätigung und Ansporn gleichermaßen: "Die FDP liegt im Hessentrend stabil bei sieben Prozent und damit deutlich über dem Wahlergebnis von vor fünf Jahren", sagte Fraktionsvorsitzender René Rock. Damals war die FDP mit Ach und Krach wieder ins Parlament eingezogen. Die Liberalen wollen im Wahlkampfendspurt noch stärker auf Wirtschafts- und Bildungsthemen und die Digitalisierung setzen.

Für den einstigen Koalitionspartner findet Rock kritische Worte: "Der Absturz der CDU ist unter anderem die Quittung für ihr Versagen in der Bildungspolitik." Zudem könne Bouffier sich etwa bei der Frage, ob Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsländer zu betrachten seien, nicht gegenüber seinem grünen Koalitionspartner durchsetzen.