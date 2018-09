Fehlende Wohnungen, galoppierende Mieten: Diese Themen spielen diesmal ein größere Rolle als bei früheren Landtagswahlen. Das schlägt sich in den Programmen der Parteien nieder - und in Last-Minute-Initiativen.

Der Druck ist groß, der von fehlendem Wohnraum und hohen Mieten in den Ballungsräumen und größeren Städten ausgeht. Mehr als eine halbe Million Wohnungen werden laut Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) bis 2040 gebraucht. Vor allem rund um Frankfurt, Darmstadt und Kassel sowie in anderen Uni-Städten wie Gießen ist die Nachfrage längst zu groß fürs Angebot - jedenfalls für Normal- und Geringverdiener.

2017 wurden 26.000 Wohnungen genehmigt, laut der hessischen Immobilienverbände wären 37.000 gebraucht worden. Und auf 1.700 freie Sozialwohnungen in Frankfurt kamen zuletzt 9.500 Interessenten.

Angesichts solcher Zahlen kommen zu den unterschiedlichen Wahlprogrammen der Parteien wenige Wochen vor dem Tag der Entscheidung am 28. Oktober immer wieder neue Initiativen. Gerade erst hat die schwarz-grüne Landesregierung die 2019 auslaufende Mietpreisbremse verlängert, die SPD als größte Oppositionsfraktion im Landtag eine "Mieten-Wende" vorgeschlagen. Man verliert fast den Überblick. Da hilft es, alles mal zu sortieren.

Diagnose und Therapievorschläge in den Wahlprogrammen fallen je nach Rolle (z.B. Regierung oder Opposition), Haltung (z.B. mehr oder weniger Staat) und Zielgruppe (z.B. Besser- oder Geringverdiener) anders aus. Das sind grundlegende Positionen der sechs Parteien, die sich laut allen wichtigen aktuellen Umfragen berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in den Landtag machen dürfen:

Hessen als wirtschaftsstarke, liebenswerte Heimat - diese Bild zeichnet die seit 1999 regierende CDU im Wahlkampf. Entsprechend geht die Partei an die Wohnungspolitik heran. Im Programm erscheint der steigende Wohnungsbedarf als Folge der Attraktivität "pulsierender Ballungsräume" Hessens - eine Herausforderung, die man meistern werde.

Ein langes Maßnahmenpaket reicht von Siedlungsentwicklung entlang der Verkehrsadern über das Erschweren von Bürgerbegehren gegen neue Wohngebiete bis zu mehr Landeshilfen für Kommunen. Den sozialen Wohnungsbau will die CDU stärken. Über Gesellschaften wie die Nassauische Heimstätte, an der das Land Hessen mehrheitlich beteiligt ist und deren Privatisierung einst nahe schien, heißt es inzwischen: Sie sollten sich auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums fokussieren. Hier geht's zum CDU-Wahlprogramm .

Bildung, Mobilität und eben bezahlbarer Wohnraum für alle: Besonders mit diesen Themen will die SPD nach fast 20 Jahren wieder an die Macht kommen. Im Erfolgsfall soll ein neues Fachministerium Tempo machen und für 100.000 Quadratmeter Bauland in den ersten 100 Tagen und jährlich mindestens 6.000 neue geförderte Wohnungen sorgen.

Die Nassauische Heimstätte soll die Mieten allenfalls um ein Prozent jährlich erhöhen dürfen. Das gilt inzwischen zeitlich befristet auch für viele der Mieter, was SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel als seinen Erfolg verbucht. Er hat mit SPD-Bundeschefin Andrea Nahles gerade noch einmal nachgelegt : Wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, sollen private Vermieter maximal in Höhe der Inflationsrate teurer werden dürfen. Hier geht's zum SPD-Wahlprogramm .

Den Grünen ("für ein ökologisches, gerechtes und vielfältiges Hessen") ist das Thema schon deshalb wichtig, weil sie seit fünf Jahren im Land mitregieren - und die Wohnungsbauministerin stellen. Mit einem Seitenhieb auf den länger regierenden Koalitionspartner rechnen sie sich zu, die nötige Trendwende eingeleitet zu haben: nicht zuletzt durch Rekordinvestitionen beim "jahrelang vernachlässigten" sozialen Wohnungsbau und die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe.

Die Förderung wollen die Grünen auf zwei Milliarden Euro anheben, die Bindungsfrist von Sozialwohnungen auf 30 Jahre verlängern. Die Kommunen sollen stärker gegen Luxussanierungen und spekulative Leerstände vorgehen können. Bei allem gelte es, frühere Bau-Sünden zu vermeiden und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Hier geht's zum Grünen-Wahlprogramm.

"Unsere Städte sind nicht nur für die Reichen da“ – unter diesem Motto fordert die Linkspartei auch ein weitgehendes Engagement des Landes für Mieter. Nicht nur mit der Forderung nach jährlich mindestens 10.000 neuen Sozialwohnungen und 2.000 Studentenwohnungen überbietet sie alle anderen.

Bis zur Einführung einer neuen, schärferen Mietpreisbremse sollen Mieterhöhungen verboten werden. Spekulativer Leerstand würde beschlagnahmt, Zwangsräumungen von Wohnungen im öffentlichen Besitz unterbunden. Kein Haushalt soll mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens für Miete und Nebenkosten zahlen müssen. Hier geht's zum Linken-Wahlprogramm .

Die FDP präsentiert sich als moderne Reformpartei und baut die Wohnungspolitik nicht ganz oben ins entsprechende Programm ein. Ihr marktwirtschaftliches Credo lautet: Der Staat als "Kostentreiber und Wohnungsverhinderer Nummer eins" sollte vor allem privaten Investoren das Bauen erleichtern.

Das hieße unter anderem: beschleunigte Genehmigungsverfahren, verschlankte Bauordnung und Erlassen der Grunderwerbssteuer bei Erst-Immobilienkäufen bis 500.000 Euro. Die Mietpreisbremse würde wieder abgeschafft. Programme für Studenten- und Seniorenwohnungen und der Kauf von Belegungsrechten sind erwünscht. Hier geht's zum FDP-Wahlprogramm .

Ähnlich wie auf anderen Feldern hat die AfD beim Wohnungsbau ein "Staatsversagen" ausgemacht. Ihre wirtschaftsliberalen Wurzeln werden deutlich: Der Staat soll nichts mit Steuergeldern und möglichst wenig mit Auflagen regulieren. Sozialer Wohnungsbau wird abgelehnt, weil er frei finanzierte Bauvorhaben nur teurer mache.

Wirksamer sei ein Wohnungsgeld für Geringverdiener. Eigentumsrechte von Vermietern wünscht die AfD gestärkt, Grunderwerbssteuer auf Wohnungen und Wohnbaugrundstücke sowie die Mietpreisbremse abgeschafft. Das Land müsse zudem mehr Bauland ausweisen. Hier geht's zum AfD-Wahlprogramm .

Live-Sendung: "#hrWAHL - Reden wir über Stadt und Land"

"#hrWAHL - Reden wir über …“ lautet das Motto des Hessischen Rundfunks für drei große Debatten zur Landtagswahl mit Spitzenpolitikern und repräsentativ ausgewähltem Publikum. In der ersten Ausgabe am Mittwoch, 19. September, geht es in der Schilde-Halle in Bad Hersfeld um "Stadt und Land" . Wohnungsnot, Leerstand, Staus oder Funklöcher - welche Partei hat welche Konzepte?



Darüber diskutieren Thomas Schäfer (CDU), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Tarek Al-Wazir (Grüne), Jan Schalauske (Linke), René Rock (FDP) und Rainer Rahn (AfD). Moderatoren sind Ute Wellstein und Jens Kölker. Übertragen wird die Veranstaltung um 21 Uhr im hessenschau.de-Livestream, im hr-fernsehen und auf hr-iNFO. Sie können mitdiskutieren: per E-Mail an hrWAHL@hr.de oder unter #hrWAHL über die sozialen Medien.



In zwei weiteren Ausgaben der Debattenreihe stehen am 26. September live aus dem Kulturbahnhof Kassel das Thema Bildung und am 10. Oktober live aus dem Musiktheater Rex in Bensheim das Thema Sicherheit auf dem Programm.

