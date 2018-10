So hat Hessen gewählt - in 10 Diagrammen

AfD-Hochburgen, Muster-Wahlkreise und besonders eifrige Briefwähler: Unsere Daten-Analyse zur Landtagswahl beleuchtet die regionalen Unterschiede. Besonders deutlich werden diese zwischen Stadt und Land.

Auch wenn Schwarz-Grün mit hauchdünner Mehrheit weiterregieren kann, die Landtagswahl 2018 hat deutliche Verschiebungen erbracht. Der mit 137 Sitzen bislang größte hessische Landtag wird dabei im Schnitt jünger und weiblicher, das Durchschnittsalter der gewählten Abgeordeten liegt jetzt bei 49,4 Jahren, der Frauenanteil bei 33,6 Prozent. Eine Konstante der hessischen Politik bleibt allerdings erhalten: Stadt und Land unterscheiden sich im Wählerverhalten deutlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Gemeinde- und Wahlkreisanalyse.

In den Großstädten siegen die Grünen (und die Linke)

Deutlich wird das, wenn man die Wahlergebnisse nach Gemeindegröße aufteilt: In den Großstädten sind die Grünen stärkste Partei. In den Gemeinden über 20.000 Einwohnern konnten sie ihr Ergebnis im Vergleich zu 2013 überproportional ausbauen. Auch die Linke konnte in den Städten überdurchschnittlich zulegen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die CDU hingegen ist in den Großstädten seit Jahren schwach. Sie kann sich allenfalls damit trösten, dass sie dort marginal schwächer verloren hat: um 10,3 Prozentpunkte verglichen mit einem Verlust von 11,3 Prozentpunkten in ganz Hessen. Bei der SPD, der anderen großen Verliererin des Abends, ist der Unterschied zwischen Stadt und Land nicht ganz so deutlich. Für sie ist allerdings bemerkenswert, dass sie in den Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern überproportional verloren hat: 11,3 Prozentpunkte musste sie hier einbüßen.

Weitere Informationen Wie haben wir die Gemeinden gruppiert? Unsere Einteilung sorgt dafür, dass sich die hessischen Gemeinden in vier Klassen mit insgesamt ungefähr gleich vielen Bewohnern wiederfinden: Rund 22 Prozent der Hessen leben in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohner. 24 Prozent leben in Kleinstädten bis 20.000 Einwohnern, 30 Prozent in Städten bis 100.000 Einwohner, die fehlenden 24 Prozent in den Großstädten. Das hessische Statistikamt stellt alle Ergebnisse als Tabellen-Datei bereit, aufgegliedert nach Wahlkreisen und Gemeinden . Ende der weiteren Informationen

Der durchschnittlichste Wahlkreis...

...ist der Kreis Darmstadt-Dieburg II. Die Standardabweichung, das statistische Maß für die Abweichung vom landesweiten Mittelwert, ist so gering wie in keinem anderen hessischen Wahlkreis; die größte Abweichung ist ein leicht überdurchschnittliches Zweitstimmen-Ergebnis für die CDU. Direkt nebenan, im städtischen Wahlkreis Darmstadt I, findet sich dagegen eine der stärksten Abweichungen vom Landesmittel - ein Zeichen des bereits erwähnten abweichenden Wählerverhaltens in den Großstädten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Deutliche Abweichungen zeigen auch die osthessischen Wahlkreise Fulda I und Fulda II sowie das Kasseler Umland. In Fulda gibt es neben einem traditionell guten Ergebnis für die CDU einen hohen Anteil an Wählerstimmen für die AfD; die SPD kommt hier nur noch auf 11,7 bzw. 12,4 Prozent. In den Wahlkreisen Kassel-Land I und Kassel-Land II ist die SPD traditionell stark, sie erreicht auch diesmal um 30 Prozent.

Hochburgen, Tiefpunkte

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Auch wenn sie ihre bisherige Regierungsmehrheit knapp behaupten kann und stärkste Partei bleibt: Die CDU ist der große Verlierer der Wahl. Dabei fällt auf, dass sie am stärksten in ihren Hochburgen verloren hat:

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Bei der SPD ist es weniger der Verlust in den Hochburgen, der ihr Sorgen machen dürfte, sondern ihre allgemeine Schwäche: In den Gemeinden, in denen sie am schwächsten ist, erreicht sie nicht einmal mehr 8 Prozent der Zweitstimmenanteile.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die Grünen konnten gerade in ihren Hochburgen stark zulegen. Neben den fünf Direktmandaten können sie einen weiteren Achtungserfolg verbuchen: Sie rutschen auch in ihren vormals schwächsten Gemeinden über die 5-Prozent-Hürde.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die Uni-Städte Marburg und Gießen sind seit langem Hochburgen der Linken; hier konnte sie noch einmal kräftig zulegen. Wermutstropfen: In den schwächsten Gemeinden hat sie weiter Stimmanteile verloren.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die FDP hat als einzige der im Parlament vertretenen Parteien ein Zweitstimmenergebnis, das sich in kleinen, mittleren und großen Gemeinden kaum unterscheidet. Sie liegt nur noch in elf hessischen Gemeinden unter der 5-Prozent-Hürde.

2013 scheiterte die AfD noch an der Fünf-Prozent-Hürde; das tut sie inzwischen in keiner hessischen Gemeinde mehr. Die einstige AfD-Hochburg Kronberg (Hochtaunus) ist inzwischen aber unter den schwächeren Gemeinden; Ausdruck des inhaltlichen Schwenks der Partei seit der letzten Landtagswahl. In ihrer stärksten Gemeinde Neuhof (Fulda) muss sie sich aber der CDU geschlagen geben, die dort auf 33,3 Prozent der Stimmen kommt.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

In der nach Zweitstimmenanteilen zweitstärksten Gemeinde Hirzenhain (Wetterau) hat die AfD die Wahl gewonnen. In der 2.834-Seelen-Gemeinde kommt die Partei auf 23,3 Prozent und liegt damit deutlich vor CDU (20,2) und SPD (20,1). Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit: In Hirzenhain hat die Tierschutzpartei mit 2,4 Prozent der Zweitstimmen ihre Hochburg. Da das allerdings nur 32 Stimmen entspricht, sollte man zumindest dieses Ergebnis vermutlich nicht überbewerten.

Kleinstädter sind eifrigere Wähler

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2013 war hoch, weil sie mit der Bundestagswahl zusammenfiel. Nationale Wahlen mobilisieren stärker als Landtagswahlen. Von damals 73,2 Prozent ist sie 2018 auf 67,3 Prozent gesunken, und auch hier zeigt sich die Spaltung zwischen Stadt und Land: Je kleiner die Gemeinde, desto eher gingen die Wähler zur Wahl. Insgesamt blieben übrigens 1.430.369 hessische Wählerinnen und Wähler am Sonntag zu Hause.

Städter sind etwas briefwahlfreudiger

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Anzahl und Anteil der Briefwähler haben abermals zugenommen. Auch wenn Stadtbewohner tendenziell etwas briefwahlfreudiger sind, erreichen auch die Taunus-Wahlkreise Briefwahl-Raten über dem Durchschnitt. Spitzenwerte über 30 Prozent werden in den Frankfurter Wahlkreisen III und V erreicht, Inwieweit der Frankfurt Marathon, der in der ganzen Stadt den Verkehr beeinträchtigte, auch die Briefwahl angeschoben hat, kann man nur spekulieren.